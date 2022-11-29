https://sputniknews.com.tr/20221129/uc-kacak-yolcu-petrol-tankerinin-dumeninde-11-gun-gecirdikten-sonra-kurtarildi-1063951978.html
Üç göçmen petrol tankerinin dümeninde 11 gün geçirdikten sonra kurtarıldı
Üç göçmen petrol tankerinin dümeninde 11 gün geçirdikten sonra kurtarıldı
İspanyol sahil güvenliği, bu hafta Kanarya Adaları'na gelen bir tankerin dümenine binen 3 göçmeni kurtardığını açıkladı. 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T11:00+0300
2022-11-29T11:00+0300
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kanarya adaları
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Nijerya'nın Lagos kentinden kalkan Malta bandıralı petrol tankeri Alithini II'ye binen 3 adam, 11 günlük bir yolculuktan sonra Las Palmas'a geldi.İspanyol sahil güvenliğinin paylaştığı fotoğrafta, söz konusu kişilerin geminin dümeninde seyahat ettiği görüldü.EFE ajansında yer alan haberde, sahil güvenliğin kurtardığı göçmenlerin orta derecede susuzluktan hastanede tedavi gördükleri belirtildi.Kuzey Afrika'dan Kanarya Adaları'na geçiş yapan göçmenlerin sayısı 2019'dan bu yana önemli ölçüde arttı.Reuters'a göre bu yılın ilk beş ayında göçler bir önceki yıla göre yüzde 51 artış kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20221124/meksikadan-abdye-kacak-olarak-gecmeye-calisan-gocmen-sinir-duvarindan-duserek-oldu-1063780764.html
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nijerya, kanarya adaları, göçmen
nijerya, kanarya adaları, göçmen
Üç göçmen petrol tankerinin dümeninde 11 gün geçirdikten sonra kurtarıldı
11:00 29.11.2022 (güncellendi: 11:05 29.11.2022) Abone ol
İspanyol sahil güvenliği, bu hafta Kanarya Adaları'na gelen bir tankerin dümenine binen 3 göçmeni kurtardığını açıkladı.
Nijerya'nın Lagos kentinden kalkan Malta bandıralı petrol tankeri Alithini II'ye binen 3 adam, 11 günlük bir yolculuktan sonra Las Palmas'a geldi.
İspanyol sahil güvenliğinin paylaştığı fotoğrafta, söz konusu kişilerin geminin dümeninde seyahat ettiği görüldü.
EFE ajansında yer alan haberde, sahil güvenliğin kurtardığı göçmenlerin orta derecede susuzluktan hastanede tedavi gördükleri belirtildi.
Kuzey Afrika'dan Kanarya Adaları'na geçiş yapan göçmenlerin sayısı 2019'dan bu yana önemli ölçüde arttı.
Reuters'a göre bu yılın ilk beş ayında göçler bir önceki yıla göre yüzde 51 artış kaydetti.