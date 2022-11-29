https://sputniknews.com.tr/20221129/uc-kacak-yolcu-petrol-tankerinin-dumeninde-11-gun-gecirdikten-sonra-kurtarildi-1063951978.html

Üç göçmen petrol tankerinin dümeninde 11 gün geçirdikten sonra kurtarıldı

Üç göçmen petrol tankerinin dümeninde 11 gün geçirdikten sonra kurtarıldı

İspanyol sahil güvenliği, bu hafta Kanarya Adaları'na gelen bir tankerin dümenine binen 3 göçmeni kurtardığını açıkladı. 29.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-29T11:00+0300

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dünya

nijerya

kanarya adaları

göçmen

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Nijerya'nın Lagos kentinden kalkan Malta bandıralı petrol tankeri Alithini II'ye binen 3 adam, 11 günlük bir yolculuktan sonra Las Palmas'a geldi.İspanyol sahil güvenliğinin paylaştığı fotoğrafta, söz konusu kişilerin geminin dümeninde seyahat ettiği görüldü.EFE ajansında yer alan haberde, sahil güvenliğin kurtardığı göçmenlerin orta derecede susuzluktan hastanede tedavi gördükleri belirtildi.Kuzey Afrika'dan Kanarya Adaları'na geçiş yapan göçmenlerin sayısı 2019'dan bu yana önemli ölçüde arttı.Reuters'a göre bu yılın ilk beş ayında göçler bir önceki yıla göre yüzde 51 artış kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20221124/meksikadan-abdye-kacak-olarak-gecmeye-calisan-gocmen-sinir-duvarindan-duserek-oldu-1063780764.html

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