https://sputniknews.com.tr/20221124/meksikadan-abdye-kacak-olarak-gecmeye-calisan-gocmen-sinir-duvarindan-duserek-oldu-1063780764.html
Meksika’dan ABD’ye kaçak olarak geçmeye çalışan göçmen, sınır duvarından düşerek öldü
Meksika’dan ABD’ye kaçak olarak geçmeye çalışan göçmen, sınır duvarından düşerek öldü
ABD’nin Meksika sınırına ördüğü 9 metre yüksekliğindeki duvara tırmanarak kaçak yollarla Meksika'dan ABD'ye geçmeye çalışan göçmen, duvardan düşerek hayatını... 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T06:57+0300
2022-11-24T06:57+0300
2022-11-24T06:57+0300
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Meksika’nın Chihuahua eyaletindeki Ciudad Juarez şehrinde yasa dışı yollarla ABD’ye geçmeye çalışan bir göçmen, ABD-Meksika sınırındaki 9 metre yüksekliğindeki duvara tırmandıktan sonra düşerek hayatını kaybetti. Ciudad Juarez şehir polisi tarafından yapılan açıklamada, ABD sınırındaki duvara tırmanan bir kadının düştüğü ihbarı üzerine olay yerine giden ekiplerin, kadını ABD tarafında hareketsiz şekilde yatarken gördükleri bildirildi. Duvarın diğer tarafındaki ABD'nin New Mexico eyaletinin Sunland Park şehrinde ise ABD Sınır Devriyesi Ekipleri, duvar yakınında bilinçsizce yatan bir kadın bulunması üzerine bölgeye kurtarma ekiplerinin çağrıldığını ifade etti. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan kontroller sonucunda kadının hayati belirtilerinin bulunmadığı tespit edildi.Şu ana kadar hayatını kaybeden göçmenin kimliği ve nereli olduğu ile ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılamazken, olayın görgü tanıkları ABD’ye geçmeye çalışan kadının duvara tırmandıktan sonra dikkatsizlik sebebiyle düştüğünü söyledi.
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abd, abd, meksika, meksika duvarı, abd-meksika sınırı, yasadışı göçmenler, göçmen
Meksika’dan ABD’ye kaçak olarak geçmeye çalışan göçmen, sınır duvarından düşerek öldü
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ABD’nin Meksika sınırına ördüğü 9 metre yüksekliğindeki duvara tırmanarak kaçak yollarla Meksika'dan ABD'ye geçmeye çalışan göçmen, duvardan düşerek hayatını kaybetti.
Meksika’nın Chihuahua eyaletindeki Ciudad Juarez şehrinde yasa dışı yollarla ABD’ye geçmeye çalışan bir göçmen, ABD-Meksika sınırındaki 9 metre yüksekliğindeki duvara tırmandıktan sonra düşerek hayatını kaybetti.
Ciudad Juarez şehir polisi tarafından yapılan açıklamada, ABD sınırındaki duvara tırmanan bir kadının düştüğü ihbarı üzerine olay yerine giden ekiplerin, kadını ABD tarafında hareketsiz şekilde yatarken gördükleri bildirildi.
Duvarın diğer tarafındaki ABD'nin New Mexico eyaletinin Sunland Park şehrinde ise ABD Sınır Devriyesi Ekipleri, duvar yakınında bilinçsizce yatan bir kadın bulunması üzerine bölgeye kurtarma ekiplerinin çağrıldığını ifade etti. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan kontroller sonucunda kadının hayati belirtilerinin bulunmadığı tespit edildi.
Şu ana kadar hayatını kaybeden göçmenin kimliği ve nereli olduğu ile ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılamazken, olayın görgü tanıkları ABD’ye geçmeye çalışan kadının duvara tırmandıktan sonra dikkatsizlik sebebiyle düştüğünü söyledi.