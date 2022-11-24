Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221124/meksikadan-abdye-kacak-olarak-gecmeye-calisan-gocmen-sinir-duvarindan-duserek-oldu-1063780764.html
Meksika’dan ABD’ye kaçak olarak geçmeye çalışan göçmen, sınır duvarından düşerek öldü
Meksika’dan ABD’ye kaçak olarak geçmeye çalışan göçmen, sınır duvarından düşerek öldü
ABD’nin Meksika sınırına ördüğü 9 metre yüksekliğindeki duvara tırmanarak kaçak yollarla Meksika'dan ABD'ye geçmeye çalışan göçmen, duvardan düşerek hayatını... 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T06:57+0300
2022-11-24T06:57+0300
dünya
abd
abd
meksika
meksika duvarı
abd-meksika sınırı
yasadışı göçmenler
göçmen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102693/79/1026937943_0:254:5496:3346_1920x0_80_0_0_7fcf2faac377d8247c67caf89faf1b53.jpg
Meksika’nın Chihuahua eyaletindeki Ciudad Juarez şehrinde yasa dışı yollarla ABD’ye geçmeye çalışan bir göçmen, ABD-Meksika sınırındaki 9 metre yüksekliğindeki duvara tırmandıktan sonra düşerek hayatını kaybetti. Ciudad Juarez şehir polisi tarafından yapılan açıklamada, ABD sınırındaki duvara tırmanan bir kadının düştüğü ihbarı üzerine olay yerine giden ekiplerin, kadını ABD tarafında hareketsiz şekilde yatarken gördükleri bildirildi. Duvarın diğer tarafındaki ABD'nin New Mexico eyaletinin Sunland Park şehrinde ise ABD Sınır Devriyesi Ekipleri, duvar yakınında bilinçsizce yatan bir kadın bulunması üzerine bölgeye kurtarma ekiplerinin çağrıldığını ifade etti. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan kontroller sonucunda kadının hayati belirtilerinin bulunmadığı tespit edildi.Şu ana kadar hayatını kaybeden göçmenin kimliği ve nereli olduğu ile ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılamazken, olayın görgü tanıkları ABD’ye geçmeye çalışan kadının duvara tırmandıktan sonra dikkatsizlik sebebiyle düştüğünü söyledi.
abd
meksika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102693/79/1026937943_348:0:5148:3600_1920x0_80_0_0_a2b0e4881551460f13e2c8f0c99142b2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, abd, meksika, meksika duvarı, abd-meksika sınırı, yasadışı göçmenler, göçmen
abd, abd, meksika, meksika duvarı, abd-meksika sınırı, yasadışı göçmenler, göçmen

Meksika’dan ABD’ye kaçak olarak geçmeye çalışan göçmen, sınır duvarından düşerek öldü

06:57 24.11.2022
© AFP 2022 / Sandy HuffakerABD-Meksika sınırı
ABD-Meksika sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2022
© AFP 2022 / Sandy Huffaker
Abone olTelegram
ABD’nin Meksika sınırına ördüğü 9 metre yüksekliğindeki duvara tırmanarak kaçak yollarla Meksika'dan ABD'ye geçmeye çalışan göçmen, duvardan düşerek hayatını kaybetti.
Meksika’nın Chihuahua eyaletindeki Ciudad Juarez şehrinde yasa dışı yollarla ABD’ye geçmeye çalışan bir göçmen, ABD-Meksika sınırındaki 9 metre yüksekliğindeki duvara tırmandıktan sonra düşerek hayatını kaybetti.
Ciudad Juarez şehir polisi tarafından yapılan açıklamada, ABD sınırındaki duvara tırmanan bir kadının düştüğü ihbarı üzerine olay yerine giden ekiplerin, kadını ABD tarafında hareketsiz şekilde yatarken gördükleri bildirildi.
Duvarın diğer tarafındaki ABD'nin New Mexico eyaletinin Sunland Park şehrinde ise ABD Sınır Devriyesi Ekipleri, duvar yakınında bilinçsizce yatan bir kadın bulunması üzerine bölgeye kurtarma ekiplerinin çağrıldığını ifade etti. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan kontroller sonucunda kadının hayati belirtilerinin bulunmadığı tespit edildi.
Şu ana kadar hayatını kaybeden göçmenin kimliği ve nereli olduğu ile ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılamazken, olayın görgü tanıkları ABD’ye geçmeye çalışan kadının duvara tırmandıktan sonra dikkatsizlik sebebiyle düştüğünü söyledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала