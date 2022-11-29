Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcıları pompalı tüfekle ateş açtı: 2 polis yaralandı

"Narkotik Şubesinden iki arkadaşımız uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaparken muhtemelen bunu fark eden 2 kişi, kontrolsüz bir şekilde arkadaşlarımızın üzerine hedef gözetmeksizin pompalı tüfekle saldırıyorlar. Arkadaşlarımız karşılık veriyor, saldırganlar hemen olay yerinden kaçıyorlar. Şu an takibimiz devam ediyor, gerekli çalışma yapılacak. Hamdolsun 2 polisimizin de sağlık durumu iyi, hiçbir olumsuzluk yok, yakinen takip ediyoruz. Son zamanlarda uyuşturucuyla mücadelede olağanüstü bir çalışma yapıldı. Alanları daraldı, kıpırdayamıyorlar adeta. Yakın zamanda çok daha büyük çalışmalar olacak. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Bu muhtemelen yoğun çalışmanın vermiş olduğu bir saldırganlık da olabilir. Ama asla bunlara fırsat vermeyeceğiz. Polis memuru kardeşlerimizin şu an sağlıkları iyi, doktorlarımız gereken müdahaleyi yapıyor, kaçan saldırganların da en kısa sürede yakalanacağını söyleyebilirim."