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https://sputniknews.com.tr/20221129/pentagondan-pence-kilic-harekatina-iliskin-aciklama-devriyeler-azaltildi-1063981681.html
Pentagon'dan Pençe-Kılıç Harekatı'na ilişkin açıklama: Devriyeler azaltıldı
Pentagon'dan Pençe-Kılıç Harekatı'na ilişkin açıklama: Devriyeler azaltıldı
Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin bölgedeki operasyonları nedeniyle ortaklarımızla devriyeler azaltıldı" ifadeleri yer aldı. 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T22:00+0300
2022-11-29T22:06+0300
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abd
pentagon
suriye
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ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) Türkiye’nin Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği Pençe-Kılıç Harekatı'na ilişkin açıklama geldi. NTV'nin aktardığına göre, açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde IŞİD karşıtı operasyonların sürdüğü hatırlatılarak, "Türkiye'nin bölgedeki operasyonları nedeniyle ortaklarımızla devriyeler azaltıldı" denildi.
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abd, pentagon, suriye, türkiye
abd, pentagon, suriye, türkiye

Pentagon'dan Pençe-Kılıç Harekatı'na ilişkin açıklama: Devriyeler azaltıldı

22:00 29.11.2022 (güncellendi: 22:06 29.11.2022)
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Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin bölgedeki operasyonları nedeniyle ortaklarımızla devriyeler azaltıldı" ifadeleri yer aldı.
ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) Türkiye’nin Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği Pençe-Kılıç Harekatı'na ilişkin açıklama geldi.
NTV'nin aktardığına göre, açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde IŞİD karşıtı operasyonların sürdüğü hatırlatılarak, "Türkiye'nin bölgedeki operasyonları nedeniyle ortaklarımızla devriyeler azaltıldı" denildi.
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