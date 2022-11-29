https://sputniknews.com.tr/20221129/kasta-sel-ormanlik-alanda-24-saatte-metrekareye-1174-kilogram-yagis-dustu--1063964521.html
Kaş’ta sel: Ormanlık alanda 24 saatte metrekareye 117.4 kilogram yağış düştü
Kaş’ta sel: Ormanlık alanda 24 saatte metrekareye 117.4 kilogram yağış düştü
Antalya'nın Kaş ilçesindeki kuvvetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi. 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T13:51+0300
2022-11-29T13:51+0300
2022-11-29T13:51+0300
yaşam
türkiye
antalya
kaş
sağanak
sel
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1d/1063964125_0:229:502:511_1920x0_80_0_0_f13b250e548b4cdd1a199ab293c9416f.jpg
Kaş ilçesinde gece saatlerinde başlayan yağış sabah saatlerinde de devam etti.Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Kasaba Mahallesi'ndeki ormanlık sahada 24 saatte metrekareye düşen yağış 117.4 kilogram olarak kaydedildi.Gökseki mevkisinde bir evin zemin katını su bastı. Akçagerme Sosyal Tesisleri'nde de şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç yıkıldı, büfenin çatısı hasar gördü.İlçenin yüksek kesimlerinden gelen çamurlu su nedeniyle Kaş Limanı bölgesinde denizin rengi kahverengiye dönüştü.Bölgede yağışın yarın öğlen saatlerine kadar etkisi sürdürmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20221128/meteorolojiden-haftanin-ilk-gunu-icin-kuvvetli-saganak-yagis-uyarisi-1063907172.html
antalya
kaş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1d/1063964125_0:182:502:559_1920x0_80_0_0_0a70a77c20e5f71e08b56da2f693b98d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, antalya, kaş, sağanak, sel
türkiye, antalya, kaş, sağanak, sel
Kaş’ta sel: Ormanlık alanda 24 saatte metrekareye 117.4 kilogram yağış düştü
Abone ol
Antalya'nın Kaş ilçesindeki kuvvetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi.
Kaş ilçesinde gece saatlerinde başlayan yağış sabah saatlerinde de devam etti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Kasaba Mahallesi'ndeki ormanlık sahada 24 saatte metrekareye düşen yağış 117.4 kilogram olarak kaydedildi.
Gökseki mevkisinde bir evin zemin katını su bastı. Akçagerme Sosyal Tesisleri'nde de şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç yıkıldı, büfenin çatısı hasar gördü.
İlçenin yüksek kesimlerinden gelen çamurlu su nedeniyle Kaş Limanı bölgesinde denizin rengi kahverengiye dönüştü.
Bölgede yağışın yarın öğlen saatlerine kadar etkisi sürdürmesi bekleniyor.