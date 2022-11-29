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Kaş’ta sel: Ormanlık alanda 24 saatte metrekareye 117.4 kilogram yağış düştü
Kaş’ta sel: Ormanlık alanda 24 saatte metrekareye 117.4 kilogram yağış düştü
Antalya'nın Kaş ilçesindeki kuvvetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi. 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T13:51+0300
2022-11-29T13:51+0300
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Kaş ilçesinde gece saatlerinde başlayan yağış sabah saatlerinde de devam etti.Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Kasaba Mahallesi'ndeki ormanlık sahada 24 saatte metrekareye düşen yağış 117.4 kilogram olarak kaydedildi.Gökseki mevkisinde bir evin zemin katını su bastı. Akçagerme Sosyal Tesisleri'nde de şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç yıkıldı, büfenin çatısı hasar gördü.İlçenin yüksek kesimlerinden gelen çamurlu su nedeniyle Kaş Limanı bölgesinde denizin rengi kahverengiye dönüştü.Bölgede yağışın yarın öğlen saatlerine kadar etkisi sürdürmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20221128/meteorolojiden-haftanin-ilk-gunu-icin-kuvvetli-saganak-yagis-uyarisi-1063907172.html
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türkiye, antalya, kaş, sağanak, sel

Kaş’ta sel: Ormanlık alanda 24 saatte metrekareye 117.4 kilogram yağış düştü

13:51 29.11.2022
© İHA / GAZİ TAŞ - SUAT METİNKaş’ta sel meydana geldi
Kaş’ta sel meydana geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2022
© İHA / GAZİ TAŞ - SUAT METİN
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Antalya'nın Kaş ilçesindeki kuvvetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi.
Kaş ilçesinde gece saatlerinde başlayan yağış sabah saatlerinde de devam etti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Kasaba Mahallesi'ndeki ormanlık sahada 24 saatte metrekareye düşen yağış 117.4 kilogram olarak kaydedildi.
Gökseki mevkisinde bir evin zemin katını su bastı. Akçagerme Sosyal Tesisleri'nde de şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç yıkıldı, büfenin çatısı hasar gördü.
İlçenin yüksek kesimlerinden gelen çamurlu su nedeniyle Kaş Limanı bölgesinde denizin rengi kahverengiye dönüştü.
Bölgede yağışın yarın öğlen saatlerine kadar etkisi sürdürmesi bekleniyor.
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