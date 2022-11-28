Meteoroloji'den haftanın ilk günü için kuvvetli sağanak yağış uyarısı
© AAİstanbul yağmur, İstanbul yağış, İstanbul sağanak
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Meteoroloji 28 Kasım Pazartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre çok kuvvetli sağanak yağış beklenirken hava sıcaklığının mevsim normallerinde olacağı öngörüldü.
Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Denizli, Manisa çevreleri ve İstanbul'un kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla çevrelerinde kuvvetli, Datça, Bodrum ve Marmaris'de yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.
Marmara
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimleri ile bu akşam saatlerinde İstanbul'un kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 6°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL 8°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 5°C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı
KOCAELİ 7°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Ege
Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Denizli ve Manisa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 2°C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ 6°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR 9°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA 6°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
Akdeniz
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 10°C, 22°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
ANTALYA 13°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
HATAY 9°C, 17°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
ISPARTA 3°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İç Anadolu
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 1°C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA 1°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİVAS -2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
BOLU 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU -2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM -5°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -5°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 3°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP 5°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİİRT 6°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu