https://sputniknews.com.tr/20221128/meteorolojiden-haftanin-ilk-gunu-icin-kuvvetli-saganak-yagis-uyarisi-1063907172.html

Meteoroloji'den haftanın ilk günü için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den haftanın ilk günü için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 28 Kasım Pazartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre çok kuvvetli sağanak yağış beklenirken hava sıcaklığının... 28.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-28T06:47+0300

2022-11-28T06:47+0300

2022-11-28T06:47+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

sağanak

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

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Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Denizli, Manisa çevreleri ve İstanbul'un kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla çevrelerinde kuvvetli, Datça, Bodrum ve Marmaris'de yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.MarmaraParçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimleri ile bu akşam saatlerinde İstanbul'un kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA 6°C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutluİSTANBUL 8°C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlıKIRKLARELİ 5°C, 9°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlıKOCAELİ 7°C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutluEgeParçalı ve çok bulutlu, batısı ile Denizli ve Manisa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR 2°C, 12°CParçalı, yer yer çok bulutluDENİZLİ 6°C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutluİZMİR 9°C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlıMUĞLA 6°C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıAkdenizParçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 10°C, 22°CParçalı bulutluANTALYA 13°C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutluHATAY 9°C, 17°CParçalı bulutluISPARTA 3°C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutluİç AnadoluParçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.ANKARA 1°C, 12°CParçalı, yer yer çok bulutluESKİŞEHİR 1°C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutluKONYA 1°C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutluSİVAS -2°C, 12°CParçalı ve çok bulutluBatı KaradenizParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.BOLU 1°C, 10°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE 4°C, 15°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU -2°C, 10°CParçalı ve çok bulutluSİNOP 10°C, 16°CParçalı ve çok bulutluOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 6°C, 10°CParçalı ve çok bulutluARTVİN 3°C, 12°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN 8°C, 15°CParçalı ve çok bulutluTRABZON 11°C, 16°CParçalı ve çok bulutluDoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ELAZIĞ 3°C, 12°CParçalı ve çok bulutluERZURUM -5°C, 6°CParçalı ve çok bulutluKARS -5°C, 8°CParçalı ve çok bulutluVAN -1°C, 9°CParçalı ve çok bulutluGüneydoğu AnadoluParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 3°C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutluGAZİANTEP 5°C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutluSİİRT 6°C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutluŞANLIURFA 8°C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı