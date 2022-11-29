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https://sputniknews.com.tr/20221129/isvec-basbakani-kristersson-teror-yasasi-yazdan-once-uygulanacak-1063982963.html
İsveç Başbakanı Kristersson: Terör yasası yazdan önce uygulanacak
İsveç Başbakanı Kristersson: Terör yasası yazdan önce uygulanacak
İsveç Başbakanı Kristersson, yılbaşında yürürlüğe girecek yeni terör yasasının uygulamasına yazdan önce başlayacaklarını söyledi. 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T22:39+0300
2022-11-29T22:39+0300
dünya
isveç
başbakan
ulf kristersson
terör
yasa
türkiye
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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin haber ajansı TT'ye yaptığı açıklamada, Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da imzalanan Üçlü Muhtıra kapsamında Stockholm'de gerçekleştirilen ikinci ortak mekanizma toplantısını değerlendirdi.Toplantının verimli geçtiğini aktaran Kristersson, "Türk tarafı açıkça ilk defa memnuniyetlerini dile getirdi" dedi.Kristersson, yeni terör yasasına değinerek, "Bu yılın başında çıkacak ve terör örgütlerine katılmayı engelleyen terör yasasının uygulaması yazdan önce başlayacak. İsveç, Türkiye ile yapılan anlaşmaya uymaya devam ediyor" diye konuştu.Türkiye'nin ne zaman İsveç'in NATO üyeliğini onaylayacağını bilmediğini söyleyen Kristersson, bunu Türkiye'nin bileceğini kaydetti.Öte yandan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Bükreş'te görüştü.Görüşme sonrası açıklama yapan Billström, "Görüşme oldukça verimli ve güzel geçti" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221126/turkiye-finlandiya-isvec-daimi-ortak-mekanizmasi-2-kez-toplandi-1063854105.html
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isveç, başbakan, ulf kristersson, terör, yasa, türkiye
isveç, başbakan, ulf kristersson, terör, yasa, türkiye

İsveç Başbakanı Kristersson: Terör yasası yazdan önce uygulanacak

22:39 29.11.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert İsveç Başbakanı Ulf Kristersson
 İsveç Başbakanı Ulf Kristersson - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
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İsveç Başbakanı Kristersson, yılbaşında yürürlüğe girecek yeni terör yasasının uygulamasına yazdan önce başlayacaklarını söyledi.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin haber ajansı TT'ye yaptığı açıklamada, Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da imzalanan Üçlü Muhtıra kapsamında Stockholm'de gerçekleştirilen ikinci ortak mekanizma toplantısını değerlendirdi.
Toplantının verimli geçtiğini aktaran Kristersson, "Türk tarafı açıkça ilk defa memnuniyetlerini dile getirdi" dedi.
Kristersson, yeni terör yasasına değinerek, "Bu yılın başında çıkacak ve terör örgütlerine katılmayı engelleyen terör yasasının uygulaması yazdan önce başlayacak. İsveç, Türkiye ile yapılan anlaşmaya uymaya devam ediyor" diye konuştu.
Türkiye'nin ne zaman İsveç'in NATO üyeliğini onaylayacağını bilmediğini söyleyen Kristersson, bunu Türkiye'nin bileceğini kaydetti.
Öte yandan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Bükreş'te görüştü.
Görüşme sonrası açıklama yapan Billström, "Görüşme oldukça verimli ve güzel geçti" dedi.
İsveç - Finlandiya - NATO - Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2022
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