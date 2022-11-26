https://sputniknews.com.tr/20221126/turkiye-finlandiya-isvec-daimi-ortak-mekanizmasi-2-kez-toplandi-1063854105.html

Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizması 2. kez toplandı

Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizması 2. kez toplandı

Türkiye, Finlandiya ve İsveç, Daimi Ortak Mekanizma çerçevesinde ikinci kez toplandı. Toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, "Daimi Ortak Mekanizma, Finlandiya... 26.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-26T05:10+0300

2022-11-26T05:10+0300

2022-11-26T05:37+0300

dünya

isveç

türkiye

nato

finlandiya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/06/1059584472_2:0:839:471_1920x0_80_0_0_1a9d37fd26c704542694091bb81f97e8.jpg

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ikinci toplantısı, İsveç'in başkenti Stokholm'de gerçekleştirildi.Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Daimi Ortak Mekanizma'nın Türk heyetine, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık etti. Heyette, Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanlıkları ve Milli İstihbarat Teşkilatından temsilciler yer aldı.İsveç heyetine, Başbakanlık Ofisi'nde Büyükelçi Oscar Stenström, Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Jan Knutsson başkanlık etti. Adalet, güvenlik ve istihbarat kurumlarından temsilciler de hazır bulundu.Finlandiya heyetine ise Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Jukka Salovaara ve Cumhurbaşkanlığı Ofisi Dış ve Güvenlik Politikası Genel Müdürü Dr. Petri Hakkarainen başkanlık etti. Dışişleri, Adalet, Emniyet, Güvenlik ve İstihbarat kuruluşlarından temsilciler de katıldı.Daimi Ortak Mekanizma'nın amacının Üçlü Mutabakat'taki taahhütlerin uygulanmasını temin etmek olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

isveç

finlandiya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

isveç, türkiye, nato, finlandiya