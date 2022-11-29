https://sputniknews.com.tr/20221129/iran-teknik-direktoru-quierozdan-abd-maci-oncesi-aciklama-partiye-katilin-ve-eglenin-1063947394.html

İran Teknik Direktörü Quieroz'dan ABD maçı öncesi açıklama: Partiye katılın ve eğlenin

İran Teknik Direktörü Quieroz'dan ABD maçı öncesi açıklama: Partiye katılın ve eğlenin

İran Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Quieroz, B Grubu'nda yarın oynayacakları kritik ABD maçı için "Yarın iki takımın da tek hedefi olacak; ikinci tur... 29.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-29T03:28+0300

2022-11-29T03:28+0300

2022-11-29T03:37+0300

iran

spor

dünya kupası

2022 dünya kupası

abd

maç

teknik direktör

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1d/1063947558_0:0:2652:1492_1920x0_80_0_0_4ba793938817f47c337436ec6c8298f7.jpg

FIFA Medya Merkezi'nde tamamen dolu basın toplantısı odasına İranlı gazetecilerin alkışları eşliğinde giren 69 yaşındaki Carlos Quieroz, özgüveni, rahatlığı ve gerilimi artırmaktan kaçınan tavırlarıyla dikkati çekti.Gazetecilerin iki ülke arasındaki kutuplaşmanın yarın maçı nasıl etkileyeceği yönündeki ısrarlı sorularına Portekizli teknik adam, "Sizi anlıyorum. Yarın iki takımın da tek hedefi olacak, ikinci tur. Partiye katılın ve eğlenin. Futbolda güzellik kazansın. Yarın sadece kazanabilmeyi istiyoruz" yanıtını verdi.Basın toplantısında diplomatları aratmayan bir performans sergileyen Queiroz, insan hakları, ırkçılık ve acı çeken insanlar için dayanışma çağrısında bulunurken, 'okul saldırılarında ölen çocuklar'ı da unutmadı.Kariyerinde ABD'de takım çalıştırdığını ve kendisi için de özel bir maç olacağını belirten Quieroz, "Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Rakibimiz iyi bir takıma sahip. Bizim hedefimiz ve odağımız aynı. ABD çok iyi iki maç çıkardı. Çok zor bir maç olacağı belli. Nasıl başladığımız değil, nasıl bitirdiğimiz önemli olacak. Yarın daha iyi, daha güçlü, daha motive bir takım olamaya ihtiyacımız var. Eğer ikinci tura çıkarsak İran'ın katıldığı 6 turnuvada bu ilk kez olacak" diye konuştu.Quieroz, ABD karşısında savunmada iyi organize ve topa sahip olmayı, yakalandıkları pozisyonlardan sonuç almayı istediklerini söyledi.Deneyimli teknik adam, kendisi ve milli takımıyla ilgili eleştirilerine sert yanıt verdiği Alman futbol adamı Jurgen Klinsmann ile ilgili soruyu yanıtsız bıraktı.

https://sputniknews.com.tr/20221127/dunya-kupasi-iran-milli-takimi-teknik-direktorundan-eski-alman-futbolcu-klinsmanna-istifa-cagrisi-1063880110.html

iran

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iran, dünya kupası, 2022 dünya kupası, abd, maç, teknik direktör