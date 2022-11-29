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https://sputniknews.com.tr/20221129/iran-lideri-hamaney-irakin-bazi-bolgelerinden-irana-yonelik-guvenlik-tehditleri-oldugunu-soyledi-1063981731.html
İran lideri Hamaney, Irak'ın bazı bölgelerinden İran'a yönelik güvenlik tehditleri olduğunu söyledi
İran lideri Hamaney, Irak'ın bazı bölgelerinden İran'a yönelik güvenlik tehditleri olduğunu söyledi
İran lideri Hamaney, Irak'ın bazı bölgelerinden İran'a yönelik güvenlik tehditleri olduğunu söyleyerek, "Tek çözüm, Irak merkezi hükümetinin bu bölgelerde... 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T22:03+0300
2022-11-29T22:03+0300
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İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Irak'ın bazı bölgelerinden İran'a yönelik güvenlik tehditleri olduğunu ve bu tehditlerin ortadan kaldırılması için Irak merkezi yönetiminin bu bölgelerdeki otoritesini genişletmesi çağrısında bulundu.İran devlet televizyonunun haberine göre, İran lideri Hamaney, başkent Tahran'ı ziyaret eden Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi.Hamaney, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hazır bulunduğu görüşmede, İran'ın, Sudani'nin Irak Başbakanı olarak seçilmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti."Irak ve Irak'ın güvenliğinin birbirine bağlı olduğunu" dile getiren Hamaney, "Irak'ın güvenliğini baltalamaya çalışan herhangi bir tarafın önünde kararlı bir şekilde duracaklarını" ifade etti.Hamaney, Irak Başbakanı Sudani'nin, Cumhurbaşkanı Reisi ile düzenlediği ortak basın toplantısında dile getirdiği, "Irak topraklarının İran'ın güvenliğini bozmak için kullanılmayacağına" dair açıklamasına işaret eden Hamaney, "Maalesef Irak'ın bazı bölgelerinde bu durum şu anda gerçekleşiyor. Tek çözüm, Irak merkezi hükümetinin bu bölgelerde otoritesini genişletmesidir" dedi.Irak Başbakanı Sudani ise iki ülkenin tarihi ve stratejik ilişkilere sahip olduğunu belirterek, Irak hükümetinin iki ülke arasındaki anlaşmaları uygulama ve ekonomi başta olmak üzere çeşitli alanlarda ilişkileri artırma konusunda kararlı olduğunu söyledi.Sudani de "İran ve Irak'ın güvenliğinin birbirine bağlı olduğunu" ifade ederek, Irak topraklarının İran'a karşı bir tehdit olarak kullanılmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.Tahran yönetimi, ülkede Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar devam ederken, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) kontrolündeki bölgelerde bulunan Komele, PAK ve İKDP örgütlerini "kaos çıkarmak amacıyla sınır bölgelerine silahlı gruplar ve çok miktarda silah göndermekle" suçlamıştı.İran, sonuncusu 22 Kasım'da olmak üzere eylül ayından bu yana bu örgütlerin Irak'ın kuzeyinde bulunan karargahlarına füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlemişti. Saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetmişti.İran tarafından "terör örgütü" kabul edilen Komele, PAK ve İKDP yıllardır IKBY kontrolünde yer alan bölgelerdeki kamplarda barınıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221124/iraktan-iran-ve-turkiye-sinirlarina-ek-asker-gonderme-plani-1063775976.html
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iran, ayetullah ali hamaney, ikby, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), irak
iran, ayetullah ali hamaney, ikby, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), irak

İran lideri Hamaney, Irak'ın bazı bölgelerinden İran'a yönelik güvenlik tehditleri olduğunu söyledi

22:03 29.11.2022
© İHAİran lideri Ayetullah Ali Hamaney,
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2022
© İHA
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İran lideri Hamaney, Irak'ın bazı bölgelerinden İran'a yönelik güvenlik tehditleri olduğunu söyleyerek, "Tek çözüm, Irak merkezi hükümetinin bu bölgelerde otoritesini genişletmesidir" dedi.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Irak'ın bazı bölgelerinden İran'a yönelik güvenlik tehditleri olduğunu ve bu tehditlerin ortadan kaldırılması için Irak merkezi yönetiminin bu bölgelerdeki otoritesini genişletmesi çağrısında bulundu.
İran devlet televizyonunun haberine göre, İran lideri Hamaney, başkent Tahran'ı ziyaret eden Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi.
Hamaney, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hazır bulunduğu görüşmede, İran'ın, Sudani'nin Irak Başbakanı olarak seçilmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.
"Irak ve Irak'ın güvenliğinin birbirine bağlı olduğunu" dile getiren Hamaney, "Irak'ın güvenliğini baltalamaya çalışan herhangi bir tarafın önünde kararlı bir şekilde duracaklarını" ifade etti.
Hamaney, Irak Başbakanı Sudani'nin, Cumhurbaşkanı Reisi ile düzenlediği ortak basın toplantısında dile getirdiği, "Irak topraklarının İran'ın güvenliğini bozmak için kullanılmayacağına" dair açıklamasına işaret eden Hamaney, "Maalesef Irak'ın bazı bölgelerinde bu durum şu anda gerçekleşiyor. Tek çözüm, Irak merkezi hükümetinin bu bölgelerde otoritesini genişletmesidir" dedi.
Irak Başbakanı Sudani ise iki ülkenin tarihi ve stratejik ilişkilere sahip olduğunu belirterek, Irak hükümetinin iki ülke arasındaki anlaşmaları uygulama ve ekonomi başta olmak üzere çeşitli alanlarda ilişkileri artırma konusunda kararlı olduğunu söyledi.
Sudani de "İran ve Irak'ın güvenliğinin birbirine bağlı olduğunu" ifade ederek, Irak topraklarının İran'a karşı bir tehdit olarak kullanılmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.
Tahran yönetimi, ülkede Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar devam ederken, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) kontrolündeki bölgelerde bulunan Komele, PAK ve İKDP örgütlerini "kaos çıkarmak amacıyla sınır bölgelerine silahlı gruplar ve çok miktarda silah göndermekle" suçlamıştı.
İran, sonuncusu 22 Kasım'da olmak üzere eylül ayından bu yana bu örgütlerin Irak'ın kuzeyinde bulunan karargahlarına füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlemişti. Saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetmişti.
İran tarafından "terör örgütü" kabul edilen Komele, PAK ve İKDP yıllardır IKBY kontrolünde yer alan bölgelerdeki kamplarda barınıyor.
Irak'tan İran ve Türkiye sınırlarına ek asker gönderme planı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2022
DÜNYA
Irak'tan İran ve Türkiye sınırlarına ek asker gönderme planı
24 Kasım, 00:26
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