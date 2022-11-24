https://sputniknews.com.tr/20221124/iraktan-iran-ve-turkiye-sinirlarina-ek-asker-gonderme-plani-1063775976.html
Irak'tan İran ve Türkiye sınırlarına ek asker gönderme planı
Irak'tan İran ve Türkiye sınırlarına ek asker gönderme planı
Irak hükümeti, 'egemenliğinin daha fazla ihlal edilmesini önlemek' için Türkiye ve İran sınırlarına daha fazla asker konuşlandırmak için 'bir plan... 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T00:26+0300
2022-11-24T00:26+0300
2022-11-24T00:26+0300
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irak, türkiye, iran
Irak'tan İran ve Türkiye sınırlarına ek asker gönderme planı
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Irak hükümeti, 'egemenliğinin daha fazla ihlal edilmesini önlemek' için Türkiye ve İran sınırlarına daha fazla asker konuşlandırmak için 'bir plan geliştirileceğini' açıkladı