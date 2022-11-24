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SON DAKİKA I Irak'tan İran ve Türkiye sınırlarına ek asker gönderme planı
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Irak'tan İran ve Türkiye sınırlarına ek asker gönderme planı
Irak'tan İran ve Türkiye sınırlarına ek asker gönderme planı
Irak hükümeti, 'egemenliğinin daha fazla ihlal edilmesini önlemek' için Türkiye ve İran sınırlarına daha fazla asker konuşlandırmak için 'bir plan... 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T00:26+0300
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252
60
irak, türkiye, iran
irak, türkiye, iran

Irak'tan İran ve Türkiye sınırlarına ek asker gönderme planı

00:26 24.11.2022
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Irak hükümeti, 'egemenliğinin daha fazla ihlal edilmesini önlemek' için Türkiye ve İran sınırlarına daha fazla asker konuşlandırmak için 'bir plan geliştirileceğini' açıkladı
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