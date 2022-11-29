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İçişleri Bakanlığı'ndan inceleme başlatılan belediyelere ilişkin açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan inceleme başlatılan belediyelere ilişkin açıklama
İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan, belediyelerde yürütülen terör soruşturmaları ile ilgili olarak yapılan açıklamada, “İnceleme ve... 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T22:24+0300
2022-11-29T22:24+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
belediye
terör
soruşturma
idari soruşturma
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Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Kurulumuzca, belediyelerde yürütülen terör soruşturmaları ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Belediyeler ile ilgili olarak Bakanlığımıza intikal eden her türlü ihbar ve şikâyet titizlikle incelendiği gibi terör faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlığımıza intikal eden tüm iddialar da derhal inceleme ve soruşturma sürecine tabi tutulmaktadır" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "İnceleme ve soruşturmalar sonucunda, terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı personel tespit edilir ise bu personelin işe alım süreçleri incelenerek, bu konuda elde edilen bilgi ve bulgular müfettişlerimizce düzenlenen tevdi raporlarıyla yetkili Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikal ettirilmektedir" denildi.Açıklama şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20221126/icisleri-bakani-soylu-74-belediyede-terorle-baglantili-88-sorusturma-yurutuldu-1063857744.html
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içişleri bakanlığı, belediye, terör, soruşturma, idari soruşturma
içişleri bakanlığı, belediye, terör, soruşturma, idari soruşturma

İçişleri Bakanlığı'ndan inceleme başlatılan belediyelere ilişkin açıklama

22:24 29.11.2022
© AAİçişleri Bakanlığı'ndan evsizler ve sokak hayvanlarına ilişkin iki genelge
İçişleri Bakanlığı'ndan evsizler ve sokak hayvanlarına ilişkin iki genelge - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2022
© AA
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İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan, belediyelerde yürütülen terör soruşturmaları ile ilgili olarak yapılan açıklamada, “İnceleme ve soruşturmalar sonucunda, terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı personel tespit edilir ise bilgi ve bulgular yetkili Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikal ettirilmektedir” denildi.
Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Kurulumuzca, belediyelerde yürütülen terör soruşturmaları ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Belediyeler ile ilgili olarak Bakanlığımıza intikal eden her türlü ihbar ve şikâyet titizlikle incelendiği gibi terör faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlığımıza intikal eden tüm iddialar da derhal inceleme ve soruşturma sürecine tabi tutulmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, "İnceleme ve soruşturmalar sonucunda, terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı personel tespit edilir ise bu personelin işe alım süreçleri incelenerek, bu konuda elde edilen bilgi ve bulgular müfettişlerimizce düzenlenen tevdi raporlarıyla yetkili Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikal ettirilmektedir" denildi.
Açıklama şöyle devam etti:
"Bu kapsamda, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Ataşehir Belediyesinde yürütülen inceleme ve soruşturmalar sonucunda yapılan tespitler ve elde edilen bilgi ve bulgular yetkili Cumhuriyet Başsavcılıkları ile paylaşılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Seyhan Belediyesinde yürütülen inceleme ve soruşturmalar da çok kısa süre içerisinde tamamlanarak, müfettişlerimizce düzenlenecek tevdi raporları ile elde edilen bilgi ve bulguların yetkili Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikali sağlanacaktır. Terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı olduğu tespit edilenlerin isimleri Müfettişlerimizce düzenlenen tevdi raporlarının içerisinde Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilmektedir."
. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2022
YAŞAM
İçişleri Bakanı Soylu: 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldü
26 Kasım, 12:50
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