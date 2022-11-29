https://sputniknews.com.tr/20221129/icisleri-bakanligindan-inceleme-baslatilan-belediyelere-iliskin-aciklama-1063982703.html
İçişleri Bakanlığı'ndan inceleme başlatılan belediyelere ilişkin açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan inceleme başlatılan belediyelere ilişkin açıklama
İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan, belediyelerde yürütülen terör soruşturmaları ile ilgili olarak yapılan açıklamada, “İnceleme ve... 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T22:24+0300
2022-11-29T22:24+0300
2022-11-29T22:24+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
belediye
terör
soruşturma
idari soruşturma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1051970857_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_59919c7de08cdef271a2c71579915b35.jpg
Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Kurulumuzca, belediyelerde yürütülen terör soruşturmaları ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Belediyeler ile ilgili olarak Bakanlığımıza intikal eden her türlü ihbar ve şikâyet titizlikle incelendiği gibi terör faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlığımıza intikal eden tüm iddialar da derhal inceleme ve soruşturma sürecine tabi tutulmaktadır" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "İnceleme ve soruşturmalar sonucunda, terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı personel tespit edilir ise bu personelin işe alım süreçleri incelenerek, bu konuda elde edilen bilgi ve bulgular müfettişlerimizce düzenlenen tevdi raporlarıyla yetkili Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikal ettirilmektedir" denildi.Açıklama şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20221126/icisleri-bakani-soylu-74-belediyede-terorle-baglantili-88-sorusturma-yurutuldu-1063857744.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1051970857_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ee5fb1f2139f896e45412ccab8ded803.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
içişleri bakanlığı, belediye, terör, soruşturma, idari soruşturma
içişleri bakanlığı, belediye, terör, soruşturma, idari soruşturma
İçişleri Bakanlığı'ndan inceleme başlatılan belediyelere ilişkin açıklama
Abone ol
İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan, belediyelerde yürütülen terör soruşturmaları ile ilgili olarak yapılan açıklamada, “İnceleme ve soruşturmalar sonucunda, terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı personel tespit edilir ise bilgi ve bulgular yetkili Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikal ettirilmektedir” denildi.
Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Kurulumuzca, belediyelerde yürütülen terör soruşturmaları ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Belediyeler ile ilgili olarak Bakanlığımıza intikal eden her türlü ihbar ve şikâyet titizlikle incelendiği gibi terör faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlığımıza intikal eden tüm iddialar da derhal inceleme ve soruşturma sürecine tabi tutulmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, "İnceleme ve soruşturmalar sonucunda, terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı personel tespit edilir ise bu personelin işe alım süreçleri incelenerek, bu konuda elde edilen bilgi ve bulgular müfettişlerimizce düzenlenen tevdi raporlarıyla yetkili Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikal ettirilmektedir" denildi.
Açıklama şöyle devam etti:
"Bu kapsamda, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Ataşehir Belediyesinde yürütülen inceleme ve soruşturmalar sonucunda yapılan tespitler ve elde edilen bilgi ve bulgular yetkili Cumhuriyet Başsavcılıkları ile paylaşılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Seyhan Belediyesinde yürütülen inceleme ve soruşturmalar da çok kısa süre içerisinde tamamlanarak, müfettişlerimizce düzenlenecek tevdi raporları ile elde edilen bilgi ve bulguların yetkili Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikali sağlanacaktır. Terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı olduğu tespit edilenlerin isimleri Müfettişlerimizce düzenlenen tevdi raporlarının içerisinde Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilmektedir."