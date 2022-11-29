https://sputniknews.com.tr/20221129/icisleri-bakanligindan-inceleme-baslatilan-belediyelere-iliskin-aciklama-1063982703.html

İçişleri Bakanlığı'ndan inceleme başlatılan belediyelere ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan inceleme başlatılan belediyelere ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan, belediyelerde yürütülen terör soruşturmaları ile ilgili olarak yapılan açıklamada, “İnceleme ve... 29.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-29T22:24+0300

2022-11-29T22:24+0300

2022-11-29T22:24+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

belediye

terör

soruşturma

idari soruşturma

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Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Kurulumuzca, belediyelerde yürütülen terör soruşturmaları ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Belediyeler ile ilgili olarak Bakanlığımıza intikal eden her türlü ihbar ve şikâyet titizlikle incelendiği gibi terör faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlığımıza intikal eden tüm iddialar da derhal inceleme ve soruşturma sürecine tabi tutulmaktadır" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "İnceleme ve soruşturmalar sonucunda, terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı personel tespit edilir ise bu personelin işe alım süreçleri incelenerek, bu konuda elde edilen bilgi ve bulgular müfettişlerimizce düzenlenen tevdi raporlarıyla yetkili Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikal ettirilmektedir" denildi.Açıklama şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20221126/icisleri-bakani-soylu-74-belediyede-terorle-baglantili-88-sorusturma-yurutuldu-1063857744.html

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içişleri bakanlığı, belediye, terör, soruşturma, idari soruşturma