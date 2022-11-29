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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221129/fransada-kasaplardan-elektrik-zammina-karsi-protesto-biz-ve-musterilerimiz-sagilacak-inek-degiliz-1063973382.html
Fransa'da kasaplardan elektrik zammına karşı protesto: Biz ve müşterilerimiz, sağılacak inek değiliz
Fransa'da kasaplardan elektrik zammına karşı protesto: Biz ve müşterilerimiz, sağılacak inek değiliz
Fransa'nın başkenti Paris'te kasaplar, Ulusal Meclis yakınında toplanarak hükümetin elektrik fiyatlarına uyguladığı zammı protesto etti. 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T17:58+0300
2022-11-29T17:58+0300
avrupa'da enerji krizi
fransa
kasap
elektrik
eylem
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Avrupa'da elektrik fiyatlarında yaşanan artışa tepkiler sürüyor. Fransa'nın başkenti Paris'te kasaplar, yaşanan enerji krizi nedeniyle hükümetin elektrik fiyatlarına uyguladığı zamma tepki göstermek üzere Ulusal Meclis yanında bir araya geldi. Elektrik faturalarının geçtiğimiz yıla göre 2 katına çıktığını ve kepenk kapatmakla karşı karşıya kaldıklarını belirten protestocular, hükümetten sektöre güçlü destek vermesini talep etti. Yaklaşık 300 kasap ve şarküteri sahibi, önlükleri ve elektrik faturalarıyla birlikte gerçekleştirdiği protestoda, "Biz kasaplar ve müşterilerimiz, sağılacak inek değiliz" yazılı pankart taşıdı. Protestocular hükümete uyarı için "ışıklarını sembolik olarak söndürmeye" Federasyonu’na çağrıda bulundular. Federasyona göre, önemli bir kamu yardımı olmadan sektör artık başa çıkamıyor. Gösteriye katılan ve Paris’in 7’nci bölgesinde kasap dükkanı bulunan Roger Legard yaptığı açıklamada, "Ortalama olarak ayda 12 bin Euro elektrik faturası geliyor. Her seferinde zamlı geliyor. Yıllık ortalama 120 bin Euro tutarında elektrik faturası ödemek zorunda kalıyorum. Cumhurbaşkanı Macron, bizlere yüzde 5 oranında destek verdiğini söylüyor, her ay farklı elektrik faturası yüzünden biz bu işin içinden çıkamayız. Yakın zamanda iş yerimin kapısına kilit vuracağım" dedi.
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fransa, kasap, elektrik, eylem
fransa, kasap, elektrik, eylem

Fransa'da kasaplardan elektrik zammına karşı protesto: Biz ve müşterilerimiz, sağılacak inek değiliz

17:58 29.11.2022
© AAEt, yağ, kasap
Et, yağ, kasap - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2022
© AA
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Fransa'nın başkenti Paris'te kasaplar, Ulusal Meclis yakınında toplanarak hükümetin elektrik fiyatlarına uyguladığı zammı protesto etti.
Avrupa'da elektrik fiyatlarında yaşanan artışa tepkiler sürüyor. Fransa'nın başkenti Paris'te kasaplar, yaşanan enerji krizi nedeniyle hükümetin elektrik fiyatlarına uyguladığı zamma tepki göstermek üzere Ulusal Meclis yanında bir araya geldi.

Elektrik faturalarının geçtiğimiz yıla göre 2 katına çıktığını ve kepenk kapatmakla karşı karşıya kaldıklarını belirten protestocular, hükümetten sektöre güçlü destek vermesini talep etti. Yaklaşık 300 kasap ve şarküteri sahibi, önlükleri ve elektrik faturalarıyla birlikte gerçekleştirdiği protestoda, "Biz kasaplar ve müşterilerimiz, sağılacak inek değiliz" yazılı pankart taşıdı.

Protestocular hükümete uyarı için "ışıklarını sembolik olarak söndürmeye" Federasyonu’na çağrıda bulundular. Federasyona göre, önemli bir kamu yardımı olmadan sektör artık başa çıkamıyor.
Gösteriye katılan ve Paris’in 7’nci bölgesinde kasap dükkanı bulunan Roger Legard yaptığı açıklamada, "Ortalama olarak ayda 12 bin Euro elektrik faturası geliyor. Her seferinde zamlı geliyor. Yıllık ortalama 120 bin Euro tutarında elektrik faturası ödemek zorunda kalıyorum. Cumhurbaşkanı Macron, bizlere yüzde 5 oranında destek verdiğini söylüyor, her ay farklı elektrik faturası yüzünden biz bu işin içinden çıkamayız. Yakın zamanda iş yerimin kapısına kilit vuracağım" dedi.
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