https://sputniknews.com.tr/20221129/eksi-netle-dort-yillik-devlet-universitesi-kazandi-1063966442.html
Eksi netle dört yıllık devlet üniversitesi kazandı
Eksi netle dört yıllık devlet üniversitesi kazandı
YÖK’ün Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda baraj puanını kaldırması eksi netle üniversite okumayı mümkün kıldı. 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T14:41+0300
2022-11-29T14:41+0300
2022-11-29T14:59+0300
yükseköğretim kurulu (yök)
üniversite sınavı
türkiye
temel yeterlilik testi (tyt)
cumhuriyet üniversitesi
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Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) puan barajını kaldırması, eksi net yapan bir öğrencinin devlet üniversitesinde bir bölüme yerleşmesini mümkün kıldı. TYT ve AYT toplamında eksi 2 net yapan bir öğrenci Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümüne yerleşti.Hürriyet’ten Zülal Atagün’e konuşan Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, 4’ü devlet olmak üzere 83 tane üniversite bölümüne öğrencilerin 0 ya da eksi net ile yerleştiğini söyledi.Söz konusu 83 bölümün 73 tanesinin 2 yıllık, 10 tanesinin ise 4 yıllık olduğunu belirten Salim Ünsal’ın hazırladığı listeye göre, devlet üniversitelerinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümüne eksi 2 netle yerleşen öğrencinin dışında Ardahan Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümüne eksi 0.75 netle, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümüne 0.25 ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi bölümüne 0.50 netle öğrenci yerleşti.Vakıflar eksi 8’i gördüListeye göre vakıf ve Kıbrıs üniversitelerinin ön lisans programlarında eksi 8.75 net ile iş sağlığı ve güvenliği bölümüne, eksi 7.50 net ile çocuk gelişimi bölümüne yerleşmek ve eksi 6.25 net ile radyoterapi okumak mümkün oldu. Lisans programlarında da eksi 3.50 netle tarih, eksi 2.50 ile gastronomi ve mutfak sanatları, ya da eksi 2.25 netle tam burslu ilahiyat bölümüne yerleşen öğrenciler var. Vakıf ve Kıbrıs üniversitelerinde eksi netle öğrenci alan üniversitelerin bölümleri arasında sağlıkla ilgili anestezi, ameliyat hizmetleri, fizyoterapi, eczane hizmetleri gibi bölümlerin yanı sıra deniz brokerlıği, sivil hava ulaştırma işletmeciliği, iç mekan tasarımı, lojistik, adalet gibi bölümler de yer alıyor.Eskiden 27 net gerekiyordu“Baraj kaldırılınca böyle bir sonucun çıkacağı belliydi” diyen Ünsal şunları söyledi:Nasıl oluyor?Sınava giren adayın puanı yaptığı doğru ve yanlış soruların sayısına göre hesaplanıyor. Bu hesaplama yapılırken 4 yanlış yanıt bir doğru yanıtı götürüyor. Örneğin aday 50 sorunun 40’ını yanlış 10’unu doğru yanıtlamışsa alacağı puan sıfır oluyor. Yanlış yanıtların oranı doğrulara göre yükseldikçe puan eksiye de düşebiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20220914/106-bin-ogrenci-universiteye-kayit-yaptirmadi-1061163982.html
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yükseköğretim kurulu (yök), üniversite sınavı, temel yeterlilik testi (tyt), cumhuriyet üniversitesi
yükseköğretim kurulu (yök), üniversite sınavı, temel yeterlilik testi (tyt), cumhuriyet üniversitesi
Eksi netle dört yıllık devlet üniversitesi kazandı
14:41 29.11.2022 (güncellendi: 14:59 29.11.2022) Abone ol
YÖK’ün Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda baraj puanını kaldırması eksi netle üniversite okumayı mümkün kıldı.
Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) puan barajını kaldırması, eksi net yapan bir öğrencinin devlet üniversitesinde bir bölüme yerleşmesini mümkün kıldı. TYT ve AYT toplamında eksi 2 net yapan bir öğrenci Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümüne yerleşti.
Hürriyet’ten Zülal Atagün’e konuşan Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, 4’ü devlet olmak üzere 83 tane üniversite bölümüne öğrencilerin 0 ya da eksi net ile yerleştiğini söyledi.
Söz konusu 83 bölümün 73 tanesinin 2 yıllık, 10 tanesinin ise 4 yıllık olduğunu belirten Salim Ünsal’ın hazırladığı listeye göre, devlet üniversitelerinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümüne eksi 2 netle yerleşen öğrencinin dışında Ardahan Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümüne eksi 0.75 netle, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümüne 0.25 ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi bölümüne 0.50 netle öğrenci yerleşti.
Vakıflar eksi 8’i gördü
Listeye göre vakıf ve Kıbrıs üniversitelerinin ön lisans programlarında eksi 8.75 net ile iş sağlığı ve güvenliği bölümüne, eksi 7.50 net ile çocuk gelişimi bölümüne yerleşmek ve eksi 6.25 net ile radyoterapi okumak mümkün oldu. Lisans programlarında da eksi 3.50 netle tarih, eksi 2.50 ile gastronomi ve mutfak sanatları, ya da eksi 2.25 netle tam burslu ilahiyat bölümüne yerleşen öğrenciler var. Vakıf ve Kıbrıs üniversitelerinde eksi netle öğrenci alan üniversitelerin bölümleri arasında sağlıkla ilgili anestezi, ameliyat hizmetleri, fizyoterapi, eczane hizmetleri gibi bölümlerin yanı sıra deniz brokerlıği, sivil hava ulaştırma işletmeciliği, iç mekan tasarımı, lojistik, adalet gibi bölümler de yer alıyor.
Eskiden 27 net gerekiyordu
“Baraj kaldırılınca böyle bir sonucun çıkacağı belliydi” diyen Ünsal şunları söyledi:
“YÖK’ün puan barajını kaldırmasıyla birlikte Türkçe veya matematikten yarım net yapan öğrencinin puanı hesaplanabiliyor. Yani TYT’de bu iki dersten yarım net yapan bir adayın diğer derslerde hepsini yanlış yapsa bile puanı hesaplanabiliyor. Eskiden bu eksi netlerle girilebilen bölümlerin 4 yıllıkları için 27 net, 2 yıllıkları için de 8.75 net yapmak gerekiyordu. Genellikle de bu bölümler boş kalıyordu. Dolayısıyla bu durum üniversiteye yerleşen öğrenci profilinin biraz daha düşmesi anlamına geliyor. Barajın kaldırılmasına karar verildiğinde bunu bekliyorduk ancak öğrencilerin tercih yapma cesareti daha az olur diye düşünmüştük. Az tercih edilen bölümler için cesurca tercih yapmışlar. TYT’de 50 bine yakın eksi puana rağmen tercih yapan öğrenci var. Bence toplamda eksi net yapan öğrencinin puanını hesaplamak algoritmik olarak yanlış. Aday, Türkçe veya matematikten yarım net çıkarmak zorunda. Geri kalanın hepsi yanlış olsa da tercih yapabiliyor. AYT’de de yarım net yeterli olabiliyor. Barajın olmadığı bir sınavda bunlar normal gelişmeler. Öğrencinin toplam neti üzerinden de bir kriter konulmalı diye düşünüyorum.”
Nasıl oluyor?
Sınava giren adayın puanı yaptığı doğru ve yanlış soruların sayısına göre hesaplanıyor. Bu hesaplama yapılırken 4 yanlış yanıt bir doğru yanıtı götürüyor. Örneğin aday 50 sorunun 40’ını yanlış 10’unu doğru yanıtlamışsa alacağı puan sıfır oluyor. Yanlış yanıtların oranı doğrulara göre yükseldikçe puan eksiye de düşebiliyor.