https://sputniknews.com.tr/20221129/eksi-netle-dort-yillik-devlet-universitesi-kazandi-1063966442.html

Eksi netle dört yıllık devlet üniversitesi kazandı

Eksi netle dört yıllık devlet üniversitesi kazandı

YÖK’ün Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda baraj puanını kaldırması eksi netle üniversite okumayı mümkün kıldı. 29.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-29T14:41+0300

2022-11-29T14:41+0300

2022-11-29T14:59+0300

yükseköğretim kurulu (yök)

üniversite sınavı

türkiye

temel yeterlilik testi (tyt)

cumhuriyet üniversitesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103374/82/1033748277_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_f850308de546c1e1174b47488c438896.jpg

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) puan barajını kaldırması, eksi net yapan bir öğrencinin devlet üniversitesinde bir bölüme yerleşmesini mümkün kıldı. TYT ve AYT toplamında eksi 2 net yapan bir öğrenci Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümüne yerleşti.Hürriyet’ten Zülal Atagün’e konuşan Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, 4’ü devlet olmak üzere 83 tane üniversite bölümüne öğrencilerin 0 ya da eksi net ile yerleştiğini söyledi.Söz konusu 83 bölümün 73 tanesinin 2 yıllık, 10 tanesinin ise 4 yıllık olduğunu belirten Salim Ünsal’ın hazırladığı listeye göre, devlet üniversitelerinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümüne eksi 2 netle yerleşen öğrencinin dışında Ardahan Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümüne eksi 0.75 netle, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümüne 0.25 ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi bölümüne 0.50 netle öğrenci yerleşti.Vakıflar eksi 8’i gördüListeye göre vakıf ve Kıbrıs üniversitelerinin ön lisans programlarında eksi 8.75 net ile iş sağlığı ve güvenliği bölümüne, eksi 7.50 net ile çocuk gelişimi bölümüne yerleşmek ve eksi 6.25 net ile radyoterapi okumak mümkün oldu. Lisans programlarında da eksi 3.50 netle tarih, eksi 2.50 ile gastronomi ve mutfak sanatları, ya da eksi 2.25 netle tam burslu ilahiyat bölümüne yerleşen öğrenciler var. Vakıf ve Kıbrıs üniversitelerinde eksi netle öğrenci alan üniversitelerin bölümleri arasında sağlıkla ilgili anestezi, ameliyat hizmetleri, fizyoterapi, eczane hizmetleri gibi bölümlerin yanı sıra deniz brokerlıği, sivil hava ulaştırma işletmeciliği, iç mekan tasarımı, lojistik, adalet gibi bölümler de yer alıyor.Eskiden 27 net gerekiyordu“Baraj kaldırılınca böyle bir sonucun çıkacağı belliydi” diyen Ünsal şunları söyledi:Nasıl oluyor?Sınava giren adayın puanı yaptığı doğru ve yanlış soruların sayısına göre hesaplanıyor. Bu hesaplama yapılırken 4 yanlış yanıt bir doğru yanıtı götürüyor. Örneğin aday 50 sorunun 40’ını yanlış 10’unu doğru yanıtlamışsa alacağı puan sıfır oluyor. Yanlış yanıtların oranı doğrulara göre yükseldikçe puan eksiye de düşebiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20220914/106-bin-ogrenci-universiteye-kayit-yaptirmadi-1061163982.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yükseköğretim kurulu (yök), üniversite sınavı, temel yeterlilik testi (tyt), cumhuriyet üniversitesi