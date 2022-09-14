https://sputniknews.com.tr/20220914/106-bin-ogrenci-universiteye-kayit-yaptirmadi-1061163982.html

106 bin öğrenci üniversiteye kayıt yaptırmadı

106 bin öğrenci üniversiteye kayıt yaptırmadı

15 bin 92’si İstanbul’da olmak üzere üniversiteyi kazanan 105 bin 772 öğrenci kayıt yaptırmadı. İlk tercihte dolmayan ve kayıt yaptırmayanlarla üniversitelerde... 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T09:19+0300

2022-09-14T09:19+0300

2022-09-14T09:19+0300

türkiye

üniversite

üniversite sınavı

kayıt

odtü

boğaziçi üniversitesi

kiralık ev

yurt

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YKS'de 86 bin 975'i devlet ve 18 bin 977'si vakıf üniversitesi kazanan, 105 bin 772 öğrenci kayıt yaptırmadı. İlk tercihte dolmayan ve kayıt yaptırmayan öğrencilerle birlikte üniversitelerde 122 bin 209 kontenjan boş kaldı. Boş kontenjanlar, yüzde 2'den yüzde 12'ye çıktı.Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, öğrencilerin barınma, kira, beslenme, öğrenim gideri ve bazı vakıf üniversitelerindeki yüksek zamlar nedeniyle kayıt yaptırmadığını söyledi.Sözcü’den Sultan Uçar’ın haberine göre; tıpta ilk 50 bin, diş hekimliğinde 80 bin, eczacılıkta 100 bin, hukukta 125 bin, mimarlıkta 250 bin, mühendislikte ve eğitim fakültelerinde 300 bin sıralama barajı olan bölümlere yerleşen 160 bin 129 öğrenciden, 2 bin 296'sı kayıt olmadı.Üniversite kaydı yaptırılmayan illerde İstanbul (15 bin 92), Ankara (3401), İzmir (2568), Antalya (2318), Konya (2259)'la beşinci oldu. Şırnak Üniversitesi'ni kazanan 100 öğrenciden 18.6'sı, Ardahan Üniversitesi'ni kazanan 100 öğrenciden 16.3'ü ve Bitlis Üniversitesi'ni kazananların 15.5'i kayıt olmadı. Eskişehir'de üniversite kazanan her 100 öğrenciden 95'i, Ankara'da 100 öğrenciden 94.6'sı ve İzmir'de yüzde 93.1'i kazandığı bölüme kayıt oldu.Tıpta 654 kontenjan boş kaldıEA (10 bin725), Sözel (8 bin 625), Sayısal (3 bin 613) ve Yabancı Dil ( 1581) olmak üzere 24 bin 544 öğrenci fakülte okumaktan vazgeçti. Tıp fakültelerindeki 18 bin 394 kontenjandan, boş kalan 648'ini kazanan 6 öğrenci de kayıt yaptırmadı. Tıpta 654 kontenjan boş kaldı. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri, Atatürk Tıp, Kırıkkale Tıp, Celal Bayar Tıp, 19 Mayıs Tıp ve bazı vakıf üniversitelerinin tıp fakülteleri dolmadı.ODTÜ'ye 23, Boğaziçi'ne 24 öğrenci kayıt yaptırmadıODTÜ'yü kazanan 3 bin 32 öğrencinin 23'ü kayıt yaptırmadı. ODTÜ'de Eğitim Fakültesi'nde 8, fen edebiyatta 8, iktisadi idari bilimlerde 2, mimarlıkta 2 ve mühendislikte 3 öğrenci kaydolmadı.Boğaziçi Üniver­sitesi'ni kazanan 2250 öğrenciden de 24'ü kayıt yap­tırmadı. Eğitimde 6, fen edebiyat, çeviri, felsefe, tarih, psikoloji gibi bölüm­lerde 8, hukukta 2, uluslararası ilişkiler, inşaat, kimya mü­hendisliklerinde 8 öğrenci gitmedi. İlk yerleştirmede yüzde 100 dolan BÜ'nün doluluk oranı yüzde 98.9'a düştü.En çok kayıt yaptırılmayan okul Akdeniz ÜniversitesiAkdeniz Üniversi­tesi 1608, Adnan Menderes 1288, Muğla Sıtkı Koç­man'ı kazanan 1092 öğrenci kayıt olma­dı. Antalya, Konya, Aydın ve Muğla en çok kayıt yaptırılma­yan iller oldu.İstanbul'da 15 bin kayıpİstanbul'da örgün öğretimde 165 bin 540 öğ­renci YKS'yi kazan­dı. 15 bin 92'si kayıt yaptırmadı. 2 bin 201'i devlet, 12 bin 891'i vakıf üniversi­tesi kazanmıştı.'Maliyet nedeniyle vazgeçtiler'Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, “Üniversite kazanan 105 bin 772 öğrenci, barınma, kira, beslenme, öğrenim gideri ve bazı vakıf üniversitelerindeki yüksek zamlar nedeniyle, kayıt yaptırmadı. Antalya, Muğla, Aydın gibi turizm şehirlerinde maliyet nedeniyle okumaktan vazgeçtiler. Akdeniz Üniversitesi'ni kazanan 14 bin 92 öğrenciden 1608'i kayıt olmadı. Batıda, ekonomik koşullar, Doğu ve Güneydoğu'da sosyolojik sebepler etkiledi. Yazılım, yapay zeka mühendisliği, tıp, hukuk, öğretmenlik gibi bölümler boş. ODTÜ, Boğaziçi gibi en iyi üniversiteleri kazanıp, kayıt olmayanlar var. Ek yerleştirmede, boş kontenjanlar büyük ölçüde azalsa da, sıralı bölümlerde çok değişiklik beklemiyoruz” diye konuştu.

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üniversite, üniversite sınavı, kayıt, odtü, boğaziçi üniversitesi, kiralık ev, yurt