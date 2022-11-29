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https://sputniknews.com.tr/20221129/duzcedeki-depremin-ardindan-yanmaya-ve-kopurmeye-basladi-1063963423.html
Düzce'deki depremin ardından yanmaya ve köpürmeye başladı
Düzce'deki depremin ardından yanmaya ve köpürmeye başladı
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan artezyen su kuyusu, 23 Kasım'da meydana gelen depremin ardından çakmak çakıldığında yanmaya başladı. 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T13:22+0300
2022-11-29T13:22+0300
yaşam
türkiye
deprem
düzce
kuyu
gölyaka
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Gölyaka ilçesindeki Yeşilova köyünde 2013 yılında tarlanın su ihtiyacının karşılanması için vatandaşlar açılan artezyen su kuyusu, 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kaynamaya ve köpüklenmeye başladı. İlginç görüntüyü fark edenler, çakmak çakınca suyun yandığını tespit etti. Suyun neden yandığı ise henüz bilinmiyor.'Normal bir şey değil, bize normal gelmiyor'İlk kez böyle bir olay ile karşılaştığını söyleyen Cemalettin Sivil, "105 metre derinden çıkan bir su çakmak çakıldığında yanıyor. Bu su 1999 depreminden sonra çıkarıldı. Daha önce buna yakın bir yerde artezyen vardı fakat 1999 depreminden sonra onun suyu bitti. Sonrasında bu bölgeye sondaj vuruldu ve bu su çıkmaya başladı" dedi.23 Kasım'da meydana gelen depremin ardından suyun köpürmeye ve kaynamaya başladığını söyleyen Sivil, "Bu kadar köpürmesi ve artması depremden sonra oldu, daha önce bunlar yoktu. Normal bir şey değil, bize normal gelmiyor. Daha önce bu çevrede de böyle bir durum görmedik" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220913/yonca-tarlasinda-25-metrelik-obruk-olustu-1061117564.html
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türkiye, deprem, düzce, kuyu, gölyaka
türkiye, deprem, düzce, kuyu, gölyaka

Düzce'deki depremin ardından yanmaya ve köpürmeye başladı

13:22 29.11.2022
© İHA / ENES BEKTAŞDüzce'deki depremin ardından yanan suyu görenler şaşkına dönüyor
Düzce'deki depremin ardından yanan suyu görenler şaşkına dönüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2022
© İHA / ENES BEKTAŞ
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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan artezyen su kuyusu, 23 Kasım'da meydana gelen depremin ardından çakmak çakıldığında yanmaya başladı.
Gölyaka ilçesindeki Yeşilova köyünde 2013 yılında tarlanın su ihtiyacının karşılanması için vatandaşlar açılan artezyen su kuyusu, 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kaynamaya ve köpüklenmeye başladı. İlginç görüntüyü fark edenler, çakmak çakınca suyun yandığını tespit etti. Suyun neden yandığı ise henüz bilinmiyor.

'Normal bir şey değil, bize normal gelmiyor'

İlk kez böyle bir olay ile karşılaştığını söyleyen Cemalettin Sivil, "105 metre derinden çıkan bir su çakmak çakıldığında yanıyor. Bu su 1999 depreminden sonra çıkarıldı. Daha önce buna yakın bir yerde artezyen vardı fakat 1999 depreminden sonra onun suyu bitti. Sonrasında bu bölgeye sondaj vuruldu ve bu su çıkmaya başladı" dedi.
23 Kasım'da meydana gelen depremin ardından suyun köpürmeye ve kaynamaya başladığını söyleyen Sivil, "Bu kadar köpürmesi ve artması depremden sonra oldu, daha önce bunlar yoktu. Normal bir şey değil, bize normal gelmiyor. Daha önce bu çevrede de böyle bir durum görmedik" diye konuştu.
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