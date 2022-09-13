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https://sputniknews.com.tr/20220913/yonca-tarlasinda-25-metrelik-obruk-olustu-1061117564.html
Yonca tarlasında 25 metrelik obruk oluştu
Yonca tarlasında 25 metrelik obruk oluştu
Konya'da son yıllarda yeraltı sularının azalması nedeniyle yüzlercesi oluşan obruklara bir tane daha eklendi. İbrahim Karacan, dün sabah yonca tarlasına... 13.09.2022, Sputnik Türkiye
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obruk
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Konya'nın Karapınar ilçesinde yonca ekili bir tarlada 25 metre derinliğinde, 10 metre çapında obruk oluştu.İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Bece mevkisindeki yonca tarlasında oluşan obruğu fark edenler, tarla sahibi İbrahim Karacan'a haber verdi. Komşusundan gelen telefon üzerine tarlasında obruk oluştuğunu öğrenen Karacan, durumu yetkililere bildirdi.AA'nın haberine göre tarla sahibi İbrahim Karacan, Karapınar'da çok sayıda obruk oluşmasına rağmen tarlasının bulunduğu bölgede ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi.
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obruk, konya
obruk, konya

Yonca tarlasında 25 metrelik obruk oluştu

01:36 13.09.2022 (güncellendi: 01:39 13.09.2022)
© İHAKonya'nın Karapınar ilçesinde yonca ekili tarlada 10 metre çapında, 25 metre derinliğinde obruk oluştu.
Konya'nın Karapınar ilçesinde yonca ekili tarlada 10 metre çapında, 25 metre derinliğinde obruk oluştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
© İHA
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Konya'da son yıllarda yeraltı sularının azalması nedeniyle yüzlercesi oluşan obruklara bir tane daha eklendi. İbrahim Karacan, dün sabah yonca tarlasına gittiğinde, 25 metre derinliğinde ve 10 metre çapında obrukla karşılaştı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde yonca ekili bir tarlada 25 metre derinliğinde, 10 metre çapında obruk oluştu.
İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Bece mevkisindeki yonca tarlasında oluşan obruğu fark edenler, tarla sahibi İbrahim Karacan'a haber verdi. Komşusundan gelen telefon üzerine tarlasında obruk oluştuğunu öğrenen Karacan, durumu yetkililere bildirdi.
AA'nın haberine göre tarla sahibi İbrahim Karacan, Karapınar'da çok sayıda obruk oluşmasına rağmen tarlasının bulunduğu bölgede ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi.
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