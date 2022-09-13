https://sputniknews.com.tr/20220913/yonca-tarlasinda-25-metrelik-obruk-olustu-1061117564.html

Yonca tarlasında 25 metrelik obruk oluştu

Yonca tarlasında 25 metrelik obruk oluştu

Konya'da son yıllarda yeraltı sularının azalması nedeniyle yüzlercesi oluşan obruklara bir tane daha eklendi. İbrahim Karacan, dün sabah yonca tarlasına... 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T01:36+0300

2022-09-13T01:36+0300

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türkiye

obruk

konya

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Konya'nın Karapınar ilçesinde yonca ekili bir tarlada 25 metre derinliğinde, 10 metre çapında obruk oluştu.İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Bece mevkisindeki yonca tarlasında oluşan obruğu fark edenler, tarla sahibi İbrahim Karacan'a haber verdi. Komşusundan gelen telefon üzerine tarlasında obruk oluştuğunu öğrenen Karacan, durumu yetkililere bildirdi.AA'nın haberine göre tarla sahibi İbrahim Karacan, Karapınar'da çok sayıda obruk oluşmasına rağmen tarlasının bulunduğu bölgede ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi.

türkiye

konya

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