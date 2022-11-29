https://sputniknews.com.tr/20221129/dunya-ticaret-orgutu-kuresel-mal-ticareti-muhtemelen-yavaslayacak-1063947063.html
Dünya Ticaret Örgütü: Küresel mal ticareti muhtemelen yavaşlayacak
Dünya Ticaret Örgütü: Küresel mal ticareti muhtemelen yavaşlayacak
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Mal Ticareti Barometresi'nin küresel ithalat talebinin zayıflamasıyla trendin altına düştüğünü bildirdi. 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T02:41+0300
2022-11-29T02:41+0300
2022-11-29T02:41+0300
dtö
dünya ticaret örgütü (dtö)
ekonomi
mal
ticaret
düşüş
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Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Küresel Mal Ticaret Barometresi Kasım Raporu'nu yayınladı. Buna göre, ekimde 100 olan Mal Ticareti Barometresi kasımda 96.2’ye geriledi. Örgüt, ithalat talebinin zayıflaması nedeniyle küresel mal ticaretinin yavaşlayacağını öngördü.Barometredeki 100'den büyük okumalar trendin üzerinde büyüme olacağını gösterirken, 100'ün altındaki okumalar trendin altında büyümeyi işaret ediyor.Raporda 'küresel ekonomi güçlü rüzgarlarla sarsılmaya devam ederken', küresel mal ticaretindeki büyümenin, 2022'nin son ayları ile 2023'de yavaşlamasının muhtemel olduğu vurgulandı.Raporda, örgütün Mal Ticareti Barometresi'nde kasımdaki gerilemenin, DTÖ'nün Ukrayna'daki kriz, yüksek enerji fiyatları ve büyük ekonomilerde parasal sıkılaştırma da dahil olmak üzere birkaç ilgili şok nedeniyle 2022'de yüzde 3.5 ve 2023'te yüzde 1 oranında küresel mal ticareti büyümesi öngören 5 Ekim'den yayınlanan tahminleriyle tutarlı olduğu belirtildi.DTÖ, 5 Ekim'de küresel ticaretin görünümüne ilişkin raporunda, 2022 için küresel mal ticaretine ilişkin büyüme beklentisini 0.5 puanlık artışla yüzde 3.5'e yükseltmişti. Bunun yanında büyük ekonomilerde farklı sebeplerle büyümenin yavaşlamasının ithalat talebini azaltacağı beklentisiyle 2023'e yönelik tahminini ise yüzde 3.4'ten yüzde 1'e indirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221128/cnn-rus-petrolunun-fiyatini-sinirlamak-rusyanin-gelirlerinde-bir-azalmaya-yol-acmayabilir-1063942417.html
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dtö, dünya ticaret örgütü (dtö), mal, ticaret, düşüş
dtö, dünya ticaret örgütü (dtö), mal, ticaret, düşüş
Dünya Ticaret Örgütü: Küresel mal ticareti muhtemelen yavaşlayacak
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Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Mal Ticareti Barometresi'nin küresel ithalat talebinin zayıflamasıyla trendin altına düştüğünü bildirdi.
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Küresel Mal Ticaret Barometresi Kasım Raporu'nu yayınladı. Buna göre, ekimde 100 olan Mal Ticareti Barometresi kasımda 96.2’ye geriledi. Örgüt, ithalat talebinin zayıflaması nedeniyle küresel mal ticaretinin yavaşlayacağını öngördü.
Barometredeki 100'den büyük okumalar trendin üzerinde büyüme olacağını gösterirken, 100'ün altındaki okumalar trendin altında büyümeyi işaret ediyor.
Raporda 'küresel ekonomi güçlü rüzgarlarla sarsılmaya devam ederken', küresel mal ticaretindeki büyümenin, 2022'nin son ayları ile 2023'de yavaşlamasının muhtemel olduğu vurgulandı.
Raporda, örgütün Mal Ticareti Barometresi'nde kasımdaki gerilemenin, DTÖ'nün Ukrayna'daki kriz, yüksek enerji fiyatları ve büyük ekonomilerde parasal sıkılaştırma da dahil olmak üzere birkaç ilgili şok nedeniyle 2022'de yüzde 3.5 ve 2023'te yüzde 1 oranında küresel mal ticareti büyümesi öngören 5 Ekim'den yayınlanan tahminleriyle tutarlı olduğu belirtildi.
DTÖ, 5 Ekim'de küresel ticaretin görünümüne ilişkin raporunda, 2022 için küresel mal ticaretine ilişkin büyüme beklentisini 0.5 puanlık artışla yüzde 3.5'e yükseltmişti. Bunun yanında büyük ekonomilerde farklı sebeplerle büyümenin yavaşlamasının ithalat talebini azaltacağı beklentisiyle 2023'e yönelik tahminini ise yüzde 3.4'ten yüzde 1'e indirmişti.