https://sputniknews.com.tr/20221128/cnn-rus-petrolunun-fiyatini-sinirlamak-rusyanin-gelirlerinde-bir-azalmaya-yol-acmayabilir-1063942417.html
CNN: Rus petrolünün fiyatını sınırlamak, Rusya'nın gelirlerinde bir azalmaya yol açmayabilir
CNN: Rus petrolünün fiyatını sınırlamak, Rusya'nın gelirlerinde bir azalmaya yol açmayabilir
CNN, Batılı ülkelerin Rus petrole hangi tavan fiyatı uygulayacakları konusunda hâlâ anlaşmaya varamadığını belirtti. 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T23:08+0300
2022-11-28T23:08+0300
2022-11-28T23:08+0300
avrupa'da enerji krizi
cnn
petrol
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104092/65/1040926595_0:0:963:541_1920x0_80_0_0_3d1775ae49672f457212b75b5f015da7.jpg
CNN'de RBC Capital Markets yatırım bankının uzmanlarının, fiyat tavanının Rusya’nın gelirlerini etkilemeyeceği görüşünde olduğu aktarıldı. Rus petrole tavanın 65-70 dolar düzeyinde olabileceği anımsatıldı.Bankanın ticari strateji başkanı Helima Croft, “Bu fiyat aralığında söz konusu olan Rusya’nın gelirini azaltmak değil, enflasyonu düşürmek” ifadesini kullandı.Fiyat tavanının, özellikle Rusya’nın cevap vermesi durumunda küresel enerji krizini kötüleştirebileceği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20221128/politico-abd-rus-petrolunun-tavan-fiyati-konusunda-ab-ulkelerine-baski-uyguluyor-1063933731.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104092/65/1040926595_97:0:818:541_1920x0_80_0_0_fe84c176d6e966be9ba1e9eb86e851e3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
cnn, petrol, rusya
CNN: Rus petrolünün fiyatını sınırlamak, Rusya'nın gelirlerinde bir azalmaya yol açmayabilir
Abone ol
CNN, Batılı ülkelerin Rus petrole hangi tavan fiyatı uygulayacakları konusunda hâlâ anlaşmaya varamadığını belirtti.
CNN'de RBC Capital Markets yatırım bankının uzmanlarının, fiyat tavanının Rusya’nın gelirlerini etkilemeyeceği görüşünde olduğu aktarıldı.
Rus petrole tavanın 65-70 dolar düzeyinde olabileceği anımsatıldı.
Bankanın ticari strateji başkanı Helima Croft, “Bu fiyat aralığında söz konusu olan Rusya’nın gelirini azaltmak değil, enflasyonu düşürmek” ifadesini kullandı.
Fiyat tavanının, özellikle Rusya’nın cevap vermesi durumunda küresel enerji krizini kötüleştirebileceği kaydedildi.