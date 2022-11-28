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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221128/cnn-rus-petrolunun-fiyatini-sinirlamak-rusyanin-gelirlerinde-bir-azalmaya-yol-acmayabilir-1063942417.html
CNN: Rus petrolünün fiyatını sınırlamak, Rusya'nın gelirlerinde bir azalmaya yol açmayabilir
CNN: Rus petrolünün fiyatını sınırlamak, Rusya'nın gelirlerinde bir azalmaya yol açmayabilir
CNN, Batılı ülkelerin Rus petrole hangi tavan fiyatı uygulayacakları konusunda hâlâ anlaşmaya varamadığını belirtti. 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T23:08+0300
2022-11-28T23:08+0300
avrupa'da enerji krizi
cnn
petrol
rusya
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CNN'de RBC Capital Markets yatırım bankının uzmanlarının, fiyat tavanının Rusya’nın gelirlerini etkilemeyeceği görüşünde olduğu aktarıldı. Rus petrole tavanın 65-70 dolar düzeyinde olabileceği anımsatıldı.Bankanın ticari strateji başkanı Helima Croft, “Bu fiyat aralığında söz konusu olan Rusya’nın gelirini azaltmak değil, enflasyonu düşürmek” ifadesini kullandı.Fiyat tavanının, özellikle Rusya’nın cevap vermesi durumunda küresel enerji krizini kötüleştirebileceği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20221128/politico-abd-rus-petrolunun-tavan-fiyati-konusunda-ab-ulkelerine-baski-uyguluyor-1063933731.html
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cnn, petrol, rusya
cnn, petrol, rusya

CNN: Rus petrolünün fiyatını sınırlamak, Rusya'nın gelirlerinde bir azalmaya yol açmayabilir

23:08 28.11.2022
© Sputnik / Alexey DanichevRus deniz petrol platformu
Rus deniz petrol platformu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2022
© Sputnik / Alexey Danichev
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CNN, Batılı ülkelerin Rus petrole hangi tavan fiyatı uygulayacakları konusunda hâlâ anlaşmaya varamadığını belirtti.
CNN'de RBC Capital Markets yatırım bankının uzmanlarının, fiyat tavanının Rusya’nın gelirlerini etkilemeyeceği görüşünde olduğu aktarıldı. Rus petrole tavanın 65-70 dolar düzeyinde olabileceği anımsatıldı.
Bankanın ticari strateji başkanı Helima Croft, “Bu fiyat aralığında söz konusu olan Rusya’nın gelirini azaltmak değil, enflasyonu düşürmek” ifadesini kullandı.
Fiyat tavanının, özellikle Rusya’nın cevap vermesi durumunda küresel enerji krizini kötüleştirebileceği kaydedildi.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2022
Avrupa'da enerji krizi
Politico: ABD, Rus petrolünün tavan fiyatı konusunda AB ülkelerine baskı uyguluyor
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