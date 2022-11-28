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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221128/politico-abd-rus-petrolunun-tavan-fiyati-konusunda-ab-ulkelerine-baski-uyguluyor-1063933731.html
Politico: ABD, Rus petrolünün tavan fiyatı konusunda AB ülkelerine baskı uyguluyor
Politico: ABD, Rus petrolünün tavan fiyatı konusunda AB ülkelerine baskı uyguluyor
Politico dergisi, ABD’nin Avrupa Birliği (AB) ülkeleri üzerinde Rus petrolünün tavan fiyatı konusunda baskı kurduğunu yazdı. 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T20:23+0300
2022-11-28T20:23+0300
avrupa'da enerji krizi
abd
ab
rusya
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Politico dergisinin daha yüksek fiyat tavanını destekleyen bir ülkenin üst düzey diplomatına dayandırdığı haberinde göre ABD, AB ülkelerine Rus petrolünün tavan fiyatı konusunda baskı uyguluyor.Dergiye konuşan diplomat, “ABD tarafından hem AB düzeyinde hem de ulusal düzeyde üzerimizde petrol tavan fiyatının getirilmesi yönünde baskı var” diyerek, ‘hayati çıkarların tehlikede olduğunu’ sözlerine ekledi.Daha önce Wall Street Journal, kendi kaynaklarına atıfla ABD ve müttefiklerinin Rus petrol fiyatlarına varil başına 60-70 dolar aralığında bir tavan getirmeyi düşündüklerini bildirmişti. Bloomberg de ayrıca Brüksel'in 65-70 dolarlık bir tavan fiyatı değerlendirdiğini duyurmuştu. Bunun yanı sıra Politico’nun kaynakları, çoğu AB ülkesinin, Avrupa Komisyonu tarafından Rus petrolü için önerilen varil başına 65-70 dolar tavanını kabul ettiğini kaydetmişti.Financial Times gazetesi ise tavan fiyatı müzakerelerinin, tavan seviyesinin daha düşük olmasını isteyen Polonya’nın tutumu nedeniyle çıkmaza girdiğini bildirmişti.Politico’nun yazdığı üzere Polonya ve Baltık ülkeleri önerilen 65-70 dolarlık tavan fiyatını, Brent petrolden yaklaşık 20 dolar daha ucuz olan Rus menşeili Urals petrol fiyatı ile neredeyse aynı seviyede olduğundan çok yüksek buluyor.Aynı zamanda Malta, Yunanistan ve Kıbrıs, kısıtlamaların tedarikin daha küçük bir kısmını kapsaması veya deniz taşımacıları için tazminat öngörülmesi konusunda ısrar ediyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce Moskova'nın Rus petrolü ve gazına tavan fiyat uygulayan ülkelerle bu ürünlerin ticaretini yapmayacağını belirtmişti.
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abd, ab, rusya
abd, ab, rusya

Politico: ABD, Rus petrolünün tavan fiyatı konusunda AB ülkelerine baskı uyguluyor

20:23 28.11.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEBJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEB
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Politico dergisi, ABD’nin Avrupa Birliği (AB) ülkeleri üzerinde Rus petrolünün tavan fiyatı konusunda baskı kurduğunu yazdı.
Politico dergisinin daha yüksek fiyat tavanını destekleyen bir ülkenin üst düzey diplomatına dayandırdığı haberinde göre ABD, AB ülkelerine Rus petrolünün tavan fiyatı konusunda baskı uyguluyor.
Dergiye konuşan diplomat, “ABD tarafından hem AB düzeyinde hem de ulusal düzeyde üzerimizde petrol tavan fiyatının getirilmesi yönünde baskı var” diyerek, ‘hayati çıkarların tehlikede olduğunu’ sözlerine ekledi.
Daha önce Wall Street Journal, kendi kaynaklarına atıfla ABD ve müttefiklerinin Rus petrol fiyatlarına varil başına 60-70 dolar aralığında bir tavan getirmeyi düşündüklerini bildirmişti. Bloomberg de ayrıca Brüksel'in 65-70 dolarlık bir tavan fiyatı değerlendirdiğini duyurmuştu. Bunun yanı sıra Politico’nun kaynakları, çoğu AB ülkesinin, Avrupa Komisyonu tarafından Rus petrolü için önerilen varil başına 65-70 dolar tavanını kabul ettiğini kaydetmişti.
Financial Times gazetesi ise tavan fiyatı müzakerelerinin, tavan seviyesinin daha düşük olmasını isteyen Polonya’nın tutumu nedeniyle çıkmaza girdiğini bildirmişti.
Politico’nun yazdığı üzere Polonya ve Baltık ülkeleri önerilen 65-70 dolarlık tavan fiyatını, Brent petrolden yaklaşık 20 dolar daha ucuz olan Rus menşeili Urals petrol fiyatı ile neredeyse aynı seviyede olduğundan çok yüksek buluyor.
Aynı zamanda Malta, Yunanistan ve Kıbrıs, kısıtlamaların tedarikin daha küçük bir kısmını kapsaması veya deniz taşımacıları için tazminat öngörülmesi konusunda ısrar ediyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce Moskova'nın Rus petrolü ve gazına tavan fiyat uygulayan ülkelerle bu ürünlerin ticaretini yapmayacağını belirtmişti.
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