https://sputniknews.com.tr/20221129/cumhurbaskani-erdogan-hem-turist-sayisi-hem-de-turizm-geliri-bakimindan-zirve-yasiyoruz-1063966624.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizmde ustalık dönemindeyiz, turist ve turizm geliri bakımından zirvedeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizmde ustalık dönemindeyiz, turist ve turizm geliri bakımından zirvedeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin turizmde 'ustalık' döneminde olduğunu belirterek, "Hem turist sayısı hem de turizm geliri bakımından zirve... 29.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-29T14:53+0300

2022-11-29T14:53+0300

2022-11-29T15:36+0300

politika

recep tayyip erdoğan

turizm

türkiye

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Otelciler Federasyonu 7. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin turizmde çıraklık ve kalfalık dönemini bitirip ustalık aşamasına geçtiğini söyledi. Erdoğan, "Küresel salgın döneminde kısa bir ara vermiş olsak da hem turist sayısı hem turizm geliri bakımından ülkemizin zirve noktasını hep birlikte yaşıyoruz'' dedi.Türkiye'yi dört bir yanında süren kriz ve çatışmaların dışında tutmak için çok çalıştıklarını söyleyen Erdoğan, ''Küresel denge ve bölgesel hassasiyeti incelikle tartıyor politikamızı buna göre belirliyoruz. Ülkemizi yeniden siyasi istikrarsızlık, geri kalmışlık, sosyal çatışma bataklığına sürüklemek isteyenler boş durmuyor'' ifadelerini kullandı.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Hem turist sayısı hem de turizm geliri bakımından zirve yaşıyoruz.Dünyada turist sayısı bakımından 4., turizm geliri bakımından sekizinciyiz.Küresel salgın döneminde kısa bir ara vermiş olsak da hem turist sayısı hem turizm geliri bakımından ülkemizin zirve noktasını hep birlikte yaşıyoruz.Turizmde artık çıraklık ve kalfalık dönemimizi bitirdik, ustalık aşamasındayız, ustalığımızı daha iyi konuşturmalıyız.Turizmde bu dönemde dünya liderliğine yükselme yolumuz açıktır.Yaşadığımız coğrafyanın kıymetini bilmiyor olabiliriz ama dışarıdan bakan herkes bu zenginliğini hemen fark ediyor.Ülkemizi dört bir yanımızda süren kriz ve çatışmaların dışında tutmak için çok çalışıyoruz.Küresel denge ve bölgesel hassasiyeti incelikle tartıyor politikamızı buna göre belirliyoruz.Ülkemizi yeniden siyasi istikrarsızlık, geri kalmışlık, sosyal çatışma bataklığına sürüklemek isteyenler boş durmuyor."

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recep tayyip erdoğan, turizm, türkiye