https://sputniknews.com.tr/20221129/beyaz-saray-turkiyenin-terore-karsi-mesru-mudafaa-hakki-oldugunu-yineledi-1063944067.html

Beyaz Saray, Türkiye'nin teröre karşı meşru müdafaa hakkı olduğunu yineledi

Beyaz Saray, Türkiye'nin teröre karşı meşru müdafaa hakkı olduğunu yineledi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, "Türkiye'nin terör tehdidine karşı kendini savunma hakkı olduğu ancak bunun 'DEAŞ... 29.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-29T00:41+0300

2022-11-29T00:41+0300

2022-11-29T00:46+0300

türkiye

istiklal caddesi

john kirby

türkiye

suriye

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Kirby, Beyaz Saray günlük basın brifinginde Amerikan dış politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.Türkiye'nin İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamayla ilgili soruşturmasına herhangi bir destek vermediklerini belirten Kirby, "Şu anda bu saldırının sorumlusunun tam olarak kim olduğunu söyleyecek bir pozisyonda değiliz. Bu şiddeti o zaman da kınadık, şimdi de kınıyoruz" ifadesini kullandı.'Türkiye'nin saldırılara karşı kendini ve vatandaşlarını savunma hakkı vardır'Kirby, son günlerde Türkiye'nin ülkenin çeşitli yerlerinde ve Suriye sınırında "terör kurbanı" olduğunu belirterek, şunları kaydetti:'Amerikan askerleri burada sahada ve SDG'ye destek veriyor'Bir gazetecinin, "Türkiye'nin kendini savunma hakkı olduğunu söyleyerek, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın Suriye operasyonuna yeşil ışık mı yakıyorsunuz?" sorusuna ise Kirby şu yanıtı verdi:Kirby, 22 Kasım'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında "meşru terör tehdidi"yle karşı karşıya olduğunu ve kendini her türlü savunma hakkı bulunduğunu söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20221122/beyaz-saray-turkiyenin-guneyinde-mesru-teror-tehdidi-suruyor-kendisini-savunma-hakki-var-1063726243.html

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istiklal caddesi

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