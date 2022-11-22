https://sputniknews.com.tr/20221122/beyaz-saray-turkiyenin-guneyinde-mesru-teror-tehdidi-suruyor-kendisini-savunma-hakki-var-1063726243.html
Beyaz Saray: Türkiye'nin güneyinde meşru terör tehdidi sürüyor, kendisini savunma hakkı var
Beyaz Saray: Türkiye'nin güneyinde meşru terör tehdidi sürüyor, kendisini savunma hakkı var
Beyaz Saray'dan Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyine başlattığı hava harekatına ilişkin "Türkiye'nin güneyinde meşru terör tehdidi sürüyor, kendisini savunma... 22.11.2022, Sputnik Türkiye
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Beyaz Saray: Türkiye'nin güneyinde meşru terör tehdidi sürüyor, kendisini savunma hakkı var
18:53 22.11.2022 (güncellendi: 18:57 22.11.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Beyaz Saray'dan Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyine başlattığı hava harekatına ilişkin "Türkiye'nin güneyinde meşru terör tehdidi sürüyor, kendisini savunma hakkı var" şeklinde bir açıklama geldi.