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Beyaz Saray: Türkiye'nin güneyinde meşru terör tehdidi sürüyor, kendisini savunma hakkı var
Beyaz Saray: Türkiye'nin güneyinde meşru terör tehdidi sürüyor, kendisini savunma hakkı var
Beyaz Saray'dan Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyine başlattığı hava harekatına ilişkin "Türkiye'nin güneyinde meşru terör tehdidi sürüyor, kendisini savunma... 22.11.2022, Sputnik Türkiye
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Beyaz Saray: Türkiye'nin güneyinde meşru terör tehdidi sürüyor, kendisini savunma hakkı var

18:53 22.11.2022 (güncellendi: 18:57 22.11.2022)
© AAG20 liderlerinin çevrim içi toplantısının ardından Beyaz Saray'dan açıklama
G20 liderlerinin çevrim içi toplantısının ardından Beyaz Saray'dan açıklama - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2022
© AA
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Beyaz Saray'dan Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyine başlattığı hava harekatına ilişkin "Türkiye'nin güneyinde meşru terör tehdidi sürüyor, kendisini savunma hakkı var" şeklinde bir açıklama geldi.
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