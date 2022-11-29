https://sputniknews.com.tr/20221129/bakani-kocadan-ozelestiri-4-aylik-surede-tolerans-veya-bilememe-noktasina-gelmememiz-gerekiyordu-1063951685.html

Bakanı Koca’dan özeleştiri: 4 aylık sürede tolerans veya bilememe noktasına gelmememiz gerekiyordu

Bakanı Koca’dan özeleştiri: 4 aylık sürede tolerans veya bilememe noktasına gelmememiz gerekiyordu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çerkezköy’de yaşanan sahte doktor olayına ilişkin yaptığı değerlendirmede müfettiş görevlendirerek inceleme başlattıklarını... 29.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-29T11:58+0300

2022-11-29T11:58+0300

2022-11-29T11:58+0300

türkiye

fahrettin koca

sağlık bakanlığı

devlet hastanesi

çerkezköy

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doktor

müfettiş

kovid-19

sahte

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sahte doktorluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Ayşe Özkiraz olayına ilişkin kabine toplantısı sonrasında gazetecilere bilgi verdi.‘Müfettiş görevlendirildi’Olayın ortaya çıkmasından sonra müfettiş görevlendirdiklerini belirten Kocan “Müfettiş görevlendirdik biliyorsunuz, muhtemelen bir iki gün içinde olay daha net anlaşılmış olacak. Ona göre nasıl bir tedbir almamız gerektiği de netleşecek. Onu da zaten kamuoyuna duyuracağız. Göreve başlaması ve maaş alması gibi bir durum söz konusu değil. Bize herhangi bir belge beyanda bulunmuşluğu yok. Bu tamamen, hastanede uzman arkadaşa sahte belgelerle, sadece gözlemlemek amacıyla, kendisine inandırmış olduğu anlaşılıyor. Durum ortaya çıktığında gereken tedbir alınır” dedi.Bakan Koca’dan özeleştiriOlayla ilgili öz eleştiri yapan Koca “Buna bizim dört aylık bir zaman zarfından bir tolerans veya durumu bilememe noktasına gelmememiz gerekiyordu. Burada bize sunulmuş herhangi bir belge yok. Ülkemizde sadece hekimler için değil tüm diplomaların nasıl kontrol edileceği bellidir. Biz ayrıca kendi veri tabanımızda da kayıtları tutuyoruz. Güçlü bir bilişim alt yapımız var. Bu durum bizce müstakil bir örnektir. Gereğini yapacağız. Gözlem ve staj amaçlı talepler il sağlık müdürlükleri aracılığı ile takip edilmelidir. Mevcut uygulamamız da budur. Olayı her boyutu ile değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.‘Çin’deki gibi bir durum söz konusu değil’Çin’deki karantina görüntülerini de değerlendiren Koca “Çin baştan beri çok katı karantina kuralları uyguluyor. Bu durum Çin devletinin mücadele yöntemi. Bizde ise durum farklı. Bizde böyle bir durum söz konusu değil. Vakalar 3 binlerde. Önümüzdeki dönemde de büyük bir artış olacağını düşünmüyorum. Çin’deki gibi bir tedbir alma durumumuz da asla söz konusu olmayacak. Biliyorsunuz Turkovac aşımızın bilimsel çalışmaları dünya bilim lüteratürüne girdi. Birçok çalışmamız saygın uluslararası dergilerde yayınlandı. Güvenli, etkili ve güvenilir bir aşımız var. Vatandaşlarımızdan risk grubunda olanlar tereddüt etmeden Turkovac aşımızı olabilirler” çağrısını yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20221128/sahte-doktor-akrabasi-cikan-kemal-ozkiraz-aile-yikildi-butun-emeklerimiz-bosa-gitti-diyorlar-1063939167.html

türkiye

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