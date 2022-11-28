https://sputniknews.com.tr/20221128/sahte-doktor-akrabasi-cikan-kemal-ozkiraz-aile-yikildi-butun-emeklerimiz-bosa-gitti-diyorlar-1063939167.html

Sahte doktor akrabası çıkan Kemal Özkiraz: Aile yıkıldı, bütün emeklerimiz boşa gitti diyorlar

Sahte doktor akrabası çıkan Kemal Özkiraz: Aile yıkıldı, bütün emeklerimiz boşa gitti diyorlar

Avrasya Araştırma Şirketi’nin sahibi Kemal Özkiraz 'Ben bu olaydan sonra babayla tekrar görüştüm; aile yıkılmış durumda, bütün emeklerimiz boşa gitti diyorlar'... 28.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-28T21:47+0300

2022-11-28T21:47+0300

2022-11-28T21:48+0300

türkiye

sahte doktor

istanbul

avrasya araştırma

kemal özkiraz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1c/1050275844_20:0:820:450_1920x0_80_0_0_6d89a33f048b6b63765a746718c859fe.jpg

Tekirdağ Çerkezköy’de kendisini doktor olarak tanıttığı öğrenildikten sonra tutuklanan Ayşe Özkiraz'ın, Avrasya Araştırma Şirketi’nin sahibi Kemal Özkiraz'ın da akrabası olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili konuşan Kemal Özkiraz, “Bizim mahcup olacağımız bir durum yok. Bizi ilgilendiren bir durum değil, 19 yaşında bir kız çocuğunun hatası, neden saklayalım?” dedi.Gerçek Gündem’den Elif Ünsal'a konuşan Özkiraz, "Ayşe Özkiraz, benim babamın amcasının torunu. Kendisini en son 2 sene önce bir düğünde görmüştüm, babası ile ara ara telefonda görüşürüz. Babası benden 4 yaş büyük, yaşlarımız yakın olduğu için görüşüyorduk. Onlar çok uzun süre önce Tekirdağ’a taşınmışlar, ben de Tokat’tan ayrılalı 25 sene oldu. Yaşı zaten 25 yok, 19 yaşında bir kız. Ben de kendisini hayatımda toplam 2 defa gördüm. Ama dediğim gibi babasıyla ara ara görüşüyorduk. En son görüştüğümüzde de kızının Tıp Fakültesi’ni kazandığını söyledi ve bunun için çok mutluydu. Bu çocuk liseye kadar da çok başarılı bildiğimiz bir çocuktu. Ben bu olaydan sonra babayla tekrar görüştüm; aile yıkılmış durumda, bütün emeklerimiz boşa gitti diyorlar. Bir de eşe dosta karşı mahcubiyetleri de var, aile için kötü bir durum" dedi.'Belki de gerçekten kendisi de buna inanıyor, onu da bilmiyoruz'Sosyal medyadaki söylentilere de değinen Özkiraz şöyle konuştu:Sağlık Bakanlığı'na yönelik tepkileri de değerlendiren Özkiraz, “Esasen atama gibi bir durum yok. Sağlık sektöründe sık olan bir şey. TUS’tan sonra doktorlar atanana kadar kazandıkları bölümlerdeki hocalarını ziyaret ederek gözlemde bulunmak istiyorlar. Çoğunlukla da buna izin veriliyor, resmi bir şey yok. Sağlık Bakanlığı’na gereksiz ve boşuna yükleniliyor" dedi.

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sahte doktor, istanbul, avrasya araştırma, kemal özkiraz