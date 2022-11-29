https://sputniknews.com.tr/20221129/bakan-akar-yunanistanda-bazi-siyasiler-baris-girisimlerini-sabote-tahrip-ediyor-1063946240.html

Bakan Akar: Yunanistan'da bazı siyasiler, barış girişimlerini sabote, tahrip ediyor

Bakan Akar: Yunanistan'da bazı siyasiler, barış girişimlerini sabote, tahrip ediyor

Milli Savunma Bakanı Akar, "Yunanistan'da belli bazı siyasiler bizim yaptığımız çalışmaları, barış girişimlerini maalesef sabote, tahrip ediyor kendi iç... 29.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-29T02:01+0300

2022-11-29T02:01+0300

2022-11-29T02:02+0300

türkiye

hulusi akar

kuzey kıbrıs

yunanistan

kıbrıs barış harekatı

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Kıbrıs'ın 39. kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katıldı.Burada konuşan Akar, kendi kaderini tayin etme azim ve karalılığını gösteren Kıbrıs Türkünün, büyük mücadelelerin ardından bu noktaya geldiğini belirtti.Bunun kıymetinin bilinmesinin önemine vurgu yapan Akar, Barış Harekatı'na kadar Kıbrıslıların çok zulüm gördüğünün unutulmaması, bugünlere kolay gelinmediğinin genç nesillere anlatılması gerektiğini söyledi.Milli Savunma Bakanı Akar, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Kıbrıslı kardeşlerimizin haklı davasını bugüne kadar destekledik, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla desteklemeyi sürdüreceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.Kıbrıs Barış Harekatı ile Ada'da yaşayan herkesin rahata, huzura ve güvene kavuştuğunu dile getiren Akar, şunları söyledi:"Kıbrıs bizim milli meselemiz" diyen Akar, Türkiye'nin garantörlük ve ittifak anlaşmaları çerçevesinde kendine düşen ne varsa bugüne kadar yaptığını, bundan sonra da yapmaya devam edeceğini aktardı.Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs'ın barıştan yana olduğunu her fırsatta gösterdiğini ancak bu barış için atılan adımların anlaşılmadığını, uzatılan barış elinin reddedildiğini belirtti.Akar, "Bunun özellikle üçüncü taraflarca görülmesi lazım. Üçüncü taraflardan objektif, tarafsız şekilde olayları görmesini ve Kıbrıs Türkünün hakkını, hukukunu teslim etmesini bekliyoruz" dedi.Kalıcı bir barış ve istikrar ortamının oluşabilmesi için Kuzey Kıbrıs'ın, Kıbrıs Türkünün egemenliğinin, bağımsızlığının, hakkının, hukukunun teslim edilmesi gerekliliğini vurgulayan Hulusi Akar, "Bunlar kabul edilmediği, Türk varlığına gerekli saygı gösterilmediği sürece bir çözüm olamayacağını hep beraber gördük" diye konuştu.Yarım asır süren görüşmelerin ardından bir çözüme varılamadığını dile getiren Bakan Akar, "Bunun üzerine ne yaptık, kararımızı verdik, egemen, bağımsız iki devletten bahsediyoruz. Artık mesele bu devletin kurulması değil, kurulmuş olan bu devletin tanınması meselesi" dedi.'Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunların barışçıl yol ve yöntemlerle çözülmesinden yanayız'Türk Devletleri Teşkilatı'nda, Kuzey Kıbrıs'a gözlemci üye statüsü verilmesinin önemine de işaret eden Hulusi Akar, şunları kaydetti:Bunun çok iyi anlaşılması gerektiğini belirten Akar, şöyle devam etti:Resepsiyona, Bakan Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu da katıldı.

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hulusi akar, kuzey kıbrıs, yunanistan, kıbrıs barış harekatı