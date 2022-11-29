https://sputniknews.com.tr/20221129/almanyada-yillik-enflasyon-kasimda-geriledi-1063971282.html

Almanya'da yıllık enflasyon kasımda geriledi

Almanya'da yıllık enflasyon kasımda geriledi

Almanya'da ekim ayında yüzde 10.4 olan yıllık enflasyon, kasımda beklenmedik şekilde yüzde 10'a indi. 29.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-29T16:57+0300

2022-11-29T16:57+0300

2022-11-29T16:57+0300

avrupa'da enerji krizi

almanya

euro

enflasyon

almanya federal istatistik ofisi (destatis)

euro bölgesi

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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin kasım ayı öncü verilerini açıkladı.Buna göre ekimde yüzde 10.4 ile 1951'den beri en yüksek seviyede olan yıllık enflasyon, kasımda yüzde 10'a geriledi.Enflasyona ilişkin beklenti, kasımda yüzde 10.3’e inmesi yönündeydi. Almanya'da yıllık enflasyonun düşmesine rağmen yine de çift hanede kalması dikkati çekti. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0.5 geriledi.Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 38.4 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 21 ile ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Hizmetlerde artış yüzde 3.7 oldu.AB uyumlu TÜFE de eylülde aylık bazda değişmezken yıllık bazda yüzde 11.3 yükseldi.Destatis açıklamasında, Ukrayna krizinin başlamasından beri özellikle enerji ve gıda fiyatlarının gözle görülür şekilde arttığı ve bunun da enflasyon oranı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu belirtildi.Öte yandan ECB’nin faiz artırımları konusunda ne kadar ileri gideceğini ve hangi hızda gideceğini enflasyon görünümü belirleyecek.Euro Bölgesi için kasım enflasyon verileri yarın açıklanacak. Açıklanacak yeni rakamlar, fiyat artışlarının ne zaman zirveye ulaşacağı konusundaki tartışmaları canlandırması bekleniyor.Analistlere göre, ABD'de bu 'zirve' çoktan aşılırken Euro Bölgesi biraz geride kalıyor. Şu anda, ekonomistlerin çoğu, ECB’nin 15 Aralık'ta ana faiz oranlarını 0.50 puan artırmasını bekliyor.ECB, aralık toplantısında faiz oranlarının geleceğine ilişkin de karar verecek.Son 3 toplantının ilkinde 50, sonraki iki toplantıda 75'er baz puan artışa giren ECB, faiz oranlarını artırım döngüsünün ardından toplamda 200 baz puan yükseltmişti.Euro Bölgesi'nde ekimde yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 10.6’ya ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye çıkmıştı.Piyasalarda 2024'e kadar Euro Bölgesi'nde enflasyonun ECB'nin yüzde 2 hedefinin üzerinde kalması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20221124/fed-tutanaklari-yayimlandi-faiz-artirim-hizi-yavaslayacak-sinyali-1063776010.html

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almanya, euro, enflasyon, almanya federal istatistik ofisi (destatis), euro bölgesi