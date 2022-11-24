Türkiye
SON DAKİKA I Irak'tan İran ve Türkiye sınırlarına ek asker gönderme planı
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20221124/fed-tutanaklari-yayimlandi-faiz-artirim-hizi-yavaslayacak-sinyali-1063776010.html
Fed tutanakları yayımlandı: 'Faiz artış hızı yavaşlayacak' sinyali
Fed tutanakları yayımlandı: 'Faiz artış hızı yavaşlayacak' sinyali
ABD Merkez Bankası, 1-2 Kasım'da düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının tutanaklarını yayımladı. Tutanaklara göre Fed'in faiz artırım hızı... 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T00:32+0300
2022-11-24T00:33+0300
ekonomi
fed
abd merkez bankası (fed)
faiz
faiz artırımı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0e/1044968416_0:115:1801:1128_1920x0_80_0_0_d88123d4948596917006ba194d5dced2.jpg
ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, Fed yetkililerinin faiz artırım hızının yakında yavaşlatılmasının uygun olacağını düşündüklerini ortaya koydu.Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 1-2 Kasım'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.Politika faizinin 75 baz puan artışla yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltildiği son toplantının tutanakları, faiz artırım hızının gelecek toplantılarda yavaşlayabileceğini gösterdi.Tutanaklarda, "Yetkililerin büyük çoğunluğu faiz artış hızının yavaşlatılmasının uygun olacağını belirtti" ifadesi kullanıldı.Bazı yetkililerin faizleri hızlı artırmaktan kaynaklanan risklere dikkati çektiği aktarılan tutanaklarda, bazı yetkililerin de faiz artış hızının yavaşlamasının piyasalarda olası oynaklık ihtimalini azaltabileceğini belirttiği bildirildi.Tutanaklarda, yetkililerin büyük çoğunluğunun nihai faiz oranı hakkında kararsız oldukları ifade edilirken, söz konusu oranın önceden tahmin edilen seviyenin daha da üzerinde olabileceği belirtildi.Yetkililerin para politikasının gecikmeli etkisi hakkında hemfikir oldukları kaydedilirken, buna karşın enflasyon baskısının azaldığına ilişkin henüz yeterli veriye sahip olunmadığı aktarıldı.Tutanaklarda, ABD ekonomisinin gelecek yıl içinde resesyona girme ihtimalinin de ana senaryo olmayı sürdürdüğü ifade edildi.Fed'in bir sonraki FOMC toplantısının 13-14 Aralık'ta yapılması planlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221115/philadelphia-fed-baskani-harker-faiz-artis-hizi-gelecek-aylarda-yavaslayacak-1063461878.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0e/1044968416_72:0:1727:1241_1920x0_80_0_0_28968cc706cb966a00117df259b5a229.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fed, abd merkez bankası (fed), faiz, faiz artırımı
fed, abd merkez bankası (fed), faiz, faiz artırımı

Fed tutanakları yayımlandı: 'Faiz artış hızı yavaşlayacak' sinyali

00:32 24.11.2022 (güncellendi: 00:33 24.11.2022)
© REUTERS / Leah MillisABD Merkez Bankası - Fed
ABD Merkez Bankası - Fed - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2022
© REUTERS / Leah Millis
Abone olTelegram
ABD Merkez Bankası, 1-2 Kasım'da düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının tutanaklarını yayımladı. Tutanaklara göre Fed'in faiz artırım hızı yavaşlayacak.
ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, Fed yetkililerinin faiz artırım hızının yakında yavaşlatılmasının uygun olacağını düşündüklerini ortaya koydu.
Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 1-2 Kasım'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.
Politika faizinin 75 baz puan artışla yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltildiği son toplantının tutanakları, faiz artırım hızının gelecek toplantılarda yavaşlayabileceğini gösterdi.
Tutanaklarda, "Yetkililerin büyük çoğunluğu faiz artış hızının yavaşlatılmasının uygun olacağını belirtti" ifadesi kullanıldı.
Bazı yetkililerin faizleri hızlı artırmaktan kaynaklanan risklere dikkati çektiği aktarılan tutanaklarda, bazı yetkililerin de faiz artış hızının yavaşlamasının piyasalarda olası oynaklık ihtimalini azaltabileceğini belirttiği bildirildi.
Tutanaklarda, yetkililerin büyük çoğunluğunun nihai faiz oranı hakkında kararsız oldukları ifade edilirken, söz konusu oranın önceden tahmin edilen seviyenin daha da üzerinde olabileceği belirtildi.
Yetkililerin para politikasının gecikmeli etkisi hakkında hemfikir oldukları kaydedilirken, buna karşın enflasyon baskısının azaldığına ilişkin henüz yeterli veriye sahip olunmadığı aktarıldı.
Tutanaklarda, ABD ekonomisinin gelecek yıl içinde resesyona girme ihtimalinin de ana senaryo olmayı sürdürdüğü ifade edildi.
Fed'in bir sonraki FOMC toplantısının 13-14 Aralık'ta yapılması planlanıyor.
Fed - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
EKONOMİ
Philadelphia Fed Başkanı Harker: Faiz artış hızı gelecek aylarda yavaşlayacak
15 Kasım, 20:53
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала