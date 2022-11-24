https://sputniknews.com.tr/20221124/fed-tutanaklari-yayimlandi-faiz-artirim-hizi-yavaslayacak-sinyali-1063776010.html

Fed tutanakları yayımlandı: 'Faiz artış hızı yavaşlayacak' sinyali

Fed tutanakları yayımlandı: 'Faiz artış hızı yavaşlayacak' sinyali

ABD Merkez Bankası, 1-2 Kasım'da düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının tutanaklarını yayımladı. Tutanaklara göre Fed'in faiz artırım hızı... 24.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-24T00:32+0300

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ekonomi

fed

abd merkez bankası (fed)

faiz

faiz artırımı

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ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, Fed yetkililerinin faiz artırım hızının yakında yavaşlatılmasının uygun olacağını düşündüklerini ortaya koydu.Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 1-2 Kasım'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.Politika faizinin 75 baz puan artışla yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltildiği son toplantının tutanakları, faiz artırım hızının gelecek toplantılarda yavaşlayabileceğini gösterdi.Tutanaklarda, "Yetkililerin büyük çoğunluğu faiz artış hızının yavaşlatılmasının uygun olacağını belirtti" ifadesi kullanıldı.Bazı yetkililerin faizleri hızlı artırmaktan kaynaklanan risklere dikkati çektiği aktarılan tutanaklarda, bazı yetkililerin de faiz artış hızının yavaşlamasının piyasalarda olası oynaklık ihtimalini azaltabileceğini belirttiği bildirildi.Tutanaklarda, yetkililerin büyük çoğunluğunun nihai faiz oranı hakkında kararsız oldukları ifade edilirken, söz konusu oranın önceden tahmin edilen seviyenin daha da üzerinde olabileceği belirtildi.Yetkililerin para politikasının gecikmeli etkisi hakkında hemfikir oldukları kaydedilirken, buna karşın enflasyon baskısının azaldığına ilişkin henüz yeterli veriye sahip olunmadığı aktarıldı.Tutanaklarda, ABD ekonomisinin gelecek yıl içinde resesyona girme ihtimalinin de ana senaryo olmayı sürdürdüğü ifade edildi.Fed'in bir sonraki FOMC toplantısının 13-14 Aralık'ta yapılması planlanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221115/philadelphia-fed-baskani-harker-faiz-artis-hizi-gelecek-aylarda-yavaslayacak-1063461878.html

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fed, abd merkez bankası (fed), faiz, faiz artırımı