https://sputniknews.com.tr/20221129/ak-partili-sen-biz-cumhurbaskanligi-hukumet-sistemini-onlar-da-parlamenter-sistemi-kutsamamalilar-1063967369.html
AK Partili Şen: Biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni, onlar da parlamenter sistemi kutsamamalılar
AK Partili Şen: Biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni, onlar da parlamenter sistemi kutsamamalılar
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Cumhurbaşkanlığı sisteminin revize edilebileceğini söyledi ve "Muhalefetin kapıları tamamen kapatma söylemi... 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T15:18+0300
2022-11-29T15:18+0300
2022-11-29T15:29+0300
politika
mustafa şen
hande fırat
ak parti
seçim
anayasa
cumhurbaşkanlığı
cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi
parlamenter
güçlendirilmiş parlamenter sistem
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Hande Fırat, Hürriyet gazetesinde kahvaltı konuğu olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'e 6’lı masanın Anayasa çalışmasına dair değerlendirmelerini sordu.Şen, cumhurbaşkanlığı sistemini CHP'nin getirmesi halinde 'Anlata anlata uzaya çıkaracaklarını' dile getirdi ve şunları ifade etti:Cumhurbaşkanlığı sisteminin revize edilebileceğini de ekleyen Mustafa Şen, şunları kaydetti:
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mustafa şen, hande fırat, ak parti, seçim, anayasa, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, parlamenter, güçlendirilmiş parlamenter sistem
mustafa şen, hande fırat, ak parti, seçim, anayasa, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, parlamenter, güçlendirilmiş parlamenter sistem
AK Partili Şen: Biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni, onlar da parlamenter sistemi kutsamamalılar
15:18 29.11.2022 (güncellendi: 15:29 29.11.2022) Abone ol
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Cumhurbaşkanlığı sisteminin revize edilebileceğini söyledi ve "Muhalefetin kapıları tamamen kapatma söylemi yanlış. Muhalefet kapıları kapatmasaydı her şeyi konuşurduk" dedi.
Hande Fırat
, Hürriyet gazetesinde kahvaltı konuğu olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'e
6’lı masanın Anayasa çalışmasına dair değerlendirmelerini sordu
.
Şen, cumhurbaşkanlığı sistemini CHP'nin getirmesi halinde 'Anlata anlata uzaya çıkaracaklarını' dile getirdi ve şunları ifade etti:
"İktidara gelmeleri halinde sistemi en çok onlar savunacak, saray dedikleri Külliye’den de çıkmayacaklar. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne sadece biz yaptık diye karşılar. Biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni, onlar da parlamenter sistemi kutsamamalılar."
Cumhurbaşkanlığı sisteminin revize edilebileceğini de ekleyen Mustafa Şen, şunları kaydetti:
"Muhalefetin kapıları tamamen kapatma söylemi yanlış. Muhalefet kapıları kapatmasaydı her şeyi konuşurduk.”