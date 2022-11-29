https://sputniknews.com.tr/20221129/ak-partili-sen-biz-cumhurbaskanligi-hukumet-sistemini-onlar-da-parlamenter-sistemi-kutsamamalilar-1063967369.html

AK Partili Şen: Biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni, onlar da parlamenter sistemi kutsamamalılar

AK Partili Şen: Biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni, onlar da parlamenter sistemi kutsamamalılar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Cumhurbaşkanlığı sisteminin revize edilebileceğini söyledi ve "Muhalefetin kapıları tamamen kapatma söylemi... 29.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-29T15:18+0300

2022-11-29T15:18+0300

2022-11-29T15:29+0300

politika

mustafa şen

hande fırat

ak parti

seçim

anayasa

cumhurbaşkanlığı

cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi

parlamenter

güçlendirilmiş parlamenter sistem

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Hande Fırat, Hürriyet gazetesinde kahvaltı konuğu olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'e 6’lı masanın Anayasa çalışmasına dair değerlendirmelerini sordu.Şen, cumhurbaşkanlığı sistemini CHP'nin getirmesi halinde 'Anlata anlata uzaya çıkaracaklarını' dile getirdi ve şunları ifade etti:Cumhurbaşkanlığı sisteminin revize edilebileceğini de ekleyen Mustafa Şen, şunları kaydetti:

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mustafa şen, hande fırat, ak parti, seçim, anayasa, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, parlamenter, güçlendirilmiş parlamenter sistem