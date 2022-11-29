6'lı masanın Anayasa çalışmasına Ömer Çelik'ten tepki: 'Türkiye krizlerle baş başa kalacak'
© AA / Evrim AydınAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
© AA / Evrim Aydın
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da İlçe Kadın Kolları Buluşması'nda konuştu. Çelik, " Bugün 6'lı masa üzerinden Türkiye'ye demokrasi getireceğiz diyenlerin yaptığı şeyin Türkiye'nin geçmişte yaşadığı vesayetin yeniden dirileceği ortamın oluşmasından başka işe yaramayacağını ifade etmek gerekir" dedi.
Çelik, partisinin genel merkezinde ikincisi düzenlenen İlçe Kadın Kolları Başkanları İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, toplantıya, 34 ilden 439 ilçe başkanının geldiğini ve kadın kollarının 7 gün 24 saat esasına göre sahada olduğunu belirtti.
Çelik, altılı masanın anayasa değişikliğine yönelik dünkü toplantısında demokrasi ve özgürlük vadeden birtakım maddelerin sıralandığına işaret ederek, şöyle devam etti:
"Cumhurbaşkanını halkın seçmesi kararının alınmasından sonra herhangi bir siyasi irade, cumhurbaşkanını halkın seçmesi şeklindeki yetkiyi halktan almaya kalkarsa bu, halkın elde ettiği bir yetkinin, demokratik bir kazanımın gasp edilmesi anlamına gelir. Bu şekilde olduğu zaman sizden öncekilerin Türkiye'de çektiği sıkıntıların yeniden dirileceği ve bir vesayetin kafasını uzatabileceği ortamın doğacağından hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Halkın kendi cumhurbaşkanını seçme hakkını kazanmasından sonra kuşkusuz bu hakkı kimse geri alamaz ama bunu tutup da 'hem cumhurbaşkanını halk seçsin hem başbakanı halk seçsin' şeklinde ortaya koyarsanız, ondan sonra cumhurbaşkanı tarafsız olsun, hiçbir şeye karışmasın gibisinden bir sistem üretmeye çalışırsanız, Türkiye'nin geçmişte yaşadığı, devlet hayatında, devlet çekirdeğindeki bölünmenin, çatlamanın yeni modellerini ve içinden vesayetin çıkacağı yeni birtakım platformların canlanmasını sağlamış olursunuz."
Çelik, konuşmasında Türkiye’nin parlamenter sistem tecrübesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Türkiye yine eskisi gibi sistem içi tartışmalarla çatışmalarla vesayetin sistem içi çatlaklardan kendisini var edeceği krizlerle baş başa kalacaktır. Onun için sorumluluğumuz büyüktür. Türkiye’nin kazanımlarını geri götürmeye çalışan, Türkiye’nin kazanımları konusunda bu büyük siyasi kazanımları berhava etmeye çalışanlara karşı 2023’e girerken daha büyük bir demokrasi mücadelesi vermek zorundayız. Herhangi bir şekilde yürütme, yasama, yargı konularındaki tefekkürlerinin bir demokratik çerçeveye ve yaklaşıma dayanmadığı, bunun tamamen Erdoğan karşıtlığı üzerine kurulduğunu görmek mümkündür.”
'CHP vesayetin arkasına sığındı'
AK Parti'nin geçmişte parlamenter sistemin düzeltilmesine yönelik çalışmalarının engellenmesi için CHP'nin elinden geleni yaptığını vurgulayan Çelik, "Parlamenter sistemin çağdaş standartlarda rehabilite edilmesi için öneriler getirdiğimizde CHP vesayetin arkasına sığındı." diye konuştu.
Çelik, halkın temsilini daha güçlü hale getirecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulanmaya başlamasının ardından CHP'nin birdenbire parlamenter sisteme geçilmesi sevdasının başladığını ifade ederek, "Vatandaşlarımızın şunu bilmesi gerekiyor, hiç kimse cumhurbaşkanının halk tarafından seçilme hakkını geri alamaz." dedi.