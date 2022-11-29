6'lı masanın Anayasa çalışmasına Ömer Çelik'ten tepki: 'Türkiye krizlerle baş başa kalacak'

"Cumhurbaşkanını halkın seçmesi kararının alınmasından sonra herhangi bir siyasi irade, cumhurbaşkanını halkın seçmesi şeklindeki yetkiyi halktan almaya kalkarsa bu, halkın elde ettiği bir yetkinin, demokratik bir kazanımın gasp edilmesi anlamına gelir. Bu şekilde olduğu zaman sizden öncekilerin Türkiye'de çektiği sıkıntıların yeniden dirileceği ve bir vesayetin kafasını uzatabileceği ortamın doğacağından hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Halkın kendi cumhurbaşkanını seçme hakkını kazanmasından sonra kuşkusuz bu hakkı kimse geri alamaz ama bunu tutup da 'hem cumhurbaşkanını halk seçsin hem başbakanı halk seçsin' şeklinde ortaya koyarsanız, ondan sonra cumhurbaşkanı tarafsız olsun, hiçbir şeye karışmasın gibisinden bir sistem üretmeye çalışırsanız, Türkiye'nin geçmişte yaşadığı, devlet hayatında, devlet çekirdeğindeki bölünmenin, çatlamanın yeni modellerini ve içinden vesayetin çıkacağı yeni birtakım platformların canlanmasını sağlamış olursunuz."