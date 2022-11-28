https://sputniknews.com.tr/20221128/altili-masanin-anayasa-aciliminda-neler-var-1063956545.html
Altılı Masa'nın Anayasa açılımında neler var?
Altılı Masa'nın Anayasa açılımında neler var?
Altı siyasi partinin genel başkanı; Millet İttifakı’nı oluşturan Altılı Masa’nın anayasa değişiklikleri önerisi ilan edildi. 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T12:32+0300
2022-11-28T12:32+0300
2022-11-29T12:34+0300
yolcu yolunda gerek
radyo
6'lı masa
millet ittifakı
toplantı
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Altılı masa toplantısında neler konuşuldu?
Altılı masa toplantısında neler konuşuldu?
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti liderlerinin oluşturduğu Altılı Masa, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e ilişkin anayasa değişikliği önerisini tamamladı.Ankara Bilkent Otel'de 'Şimdi Demokrasi Zamanı' sloganıyla düzenlenen tanıtım toplantısında, ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ kapsamında hazırlanan anayasa değişikliği çalışması ilan edildi.Enver Aysever, Altılı Masa'nın Anayasa açıklamasını dinleyicileriyle birlikte yorumladı.
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2022
Enver Aysever
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Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Enver Aysever
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radyo, 6'lı masa, millet ittifakı, toplantı, аудио
radyo, 6'lı masa, millet ittifakı, toplantı, аудио
Altılı Masa'nın Anayasa açılımında neler var?
12:32 28.11.2022 (güncellendi: 12:34 29.11.2022) Abone ol
Altı siyasi partinin genel başkanı; Millet İttifakı’nı oluşturan Altılı Masa’nın anayasa değişiklikleri önerisi ilan edildi.
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti liderlerinin oluşturduğu Altılı Masa, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e ilişkin anayasa değişikliği önerisini tamamladı.
Ankara Bilkent Otel'de 'Şimdi Demokrasi Zamanı' sloganıyla düzenlenen tanıtım toplantısında, ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ kapsamında hazırlanan anayasa değişikliği çalışması ilan edildi.
Enver Aysever, Altılı Masa'nın Anayasa açıklamasını dinleyicileriyle birlikte yorumladı.