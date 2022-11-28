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Enver Aysever, kendine has üslubuyla hafta içi her akşam mikrofon başına geçiyor. Memleket mizahı, aykırı sohbetler, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://sputniknews.com.tr/20221128/altili-masanin-anayasa-aciliminda-neler-var-1063956545.html
Altılı Masa'nın Anayasa açılımında neler var?
Altılı Masa'nın Anayasa açılımında neler var?
Altı siyasi partinin genel başkanı; Millet İttifakı’nı oluşturan Altılı Masa’nın anayasa değişiklikleri önerisi ilan edildi. 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T12:32+0300
2022-11-29T12:34+0300
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millet ittifakı
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Altılı masa toplantısında neler konuşuldu?
Altılı masa toplantısında neler konuşuldu?
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti liderlerinin oluşturduğu Altılı Masa, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e ilişkin anayasa değişikliği önerisini tamamladı.Ankara Bilkent Otel'de 'Şimdi Demokrasi Zamanı' sloganıyla düzenlenen tanıtım toplantısında, ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ kapsamında hazırlanan anayasa değişikliği çalışması ilan edildi.Enver Aysever, Altılı Masa'nın Anayasa açıklamasını dinleyicileriyle birlikte yorumladı.
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Enver Aysever
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radyo, 6'lı masa, millet ittifakı, toplantı, аудио
radyo, 6'lı masa, millet ittifakı, toplantı, аудио

Altılı Masa'nın Anayasa açılımında neler var?

12:32 28.11.2022 (güncellendi: 12:34 29.11.2022)
YOLCU YOLUNDA GEREK
Altılı masa toplantısında neler konuşuldu?
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Türk tiyatrocu, gazeteci, televizyon program yapımcısı Enver Aysever. - Sputnik Türkiye
Enver Aysever
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Altı siyasi partinin genel başkanı; Millet İttifakı’nı oluşturan Altılı Masa’nın anayasa değişiklikleri önerisi ilan edildi.
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti liderlerinin oluşturduğu Altılı Masa, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e ilişkin anayasa değişikliği önerisini tamamladı.
Ankara Bilkent Otel'de 'Şimdi Demokrasi Zamanı' sloganıyla düzenlenen tanıtım toplantısında, ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ kapsamında hazırlanan anayasa değişikliği çalışması ilan edildi.
Enver Aysever, Altılı Masa'nın Anayasa açıklamasını dinleyicileriyle birlikte yorumladı.
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