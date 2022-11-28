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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221128/spiegel-alman-vekiller-makam-odalarinin-soguk-olmasindan-sikayetci-1063916032.html
Spiegel: Alman vekiller makam odalarının soğuk olmasından şikayetçi
Spiegel: Alman vekiller makam odalarının soğuk olmasından şikayetçi
Almanya parlamentosundaki milletvekillerinin, enerji tasarrufu nedeniyle makam odalarının soğuk olmasından şikayetçi olduğu belirtildi. 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T12:42+0300
2022-11-28T12:43+0300
avrupa'da enerji krizi
almanya
doğalgaz
makam odası
tasarruf
milletvekili
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Avrupa'da yaşanan enerji krizi, kışın gelmesiyle birlikte Avrupalı sakinlerin hayatını zorlamaya başladı.Spiegel gazetesi muhabiri Tim Neumann, birçok Alman vekilin parlamentonun inanılmaz derecede soğuk olmasından ve kalın kıyafetler giymek zorunda kalmalarından şikayetçi olduğunu bildirdi.Doğalgaz kıtlığı nedeniyle Alman parlamentosunun tasarruf yapmak zorunda kaldığını, makam odalarında ve toplantı salonlarında sıcaklığın en fazla 19 derecede tutulduğunu belirten Neumann, koridorların ve fuaye alanının ise hiç ısıtılmadığını kaydetti.Spiegel'e konuşan Yeşiller Partisi vekili Renate Künast, "Ofisimde montla oturuyordum ve sürekli yürüyüp duruyordum. Ancak kısa bir süre sonra burnum akmaya başladı. Bu bir saçmalık! Belli ki yönetim durumu kontrol etmiyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221121/schroder-rusya-gazinin-hem-almanya-hem-de-avrupada-yerinin-doldurulmasi-zor-1063684388.html
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almanya, doğalgaz, makam odası, tasarruf, milletvekili
almanya, doğalgaz, makam odası, tasarruf, milletvekili

Spiegel: Alman vekiller makam odalarının soğuk olmasından şikayetçi

12:42 28.11.2022 (güncellendi: 12:43 28.11.2022)
© AFP 2022 / INA FASSBENDERAlmanya
Almanya - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2022
© AFP 2022 / INA FASSBENDER
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Almanya parlamentosundaki milletvekillerinin, enerji tasarrufu nedeniyle makam odalarının soğuk olmasından şikayetçi olduğu belirtildi.
Avrupa'da yaşanan enerji krizi, kışın gelmesiyle birlikte Avrupalı sakinlerin hayatını zorlamaya başladı.
Spiegel gazetesi muhabiri Tim Neumann, birçok Alman vekilin parlamentonun inanılmaz derecede soğuk olmasından ve kalın kıyafetler giymek zorunda kalmalarından şikayetçi olduğunu bildirdi.
Doğalgaz kıtlığı nedeniyle Alman parlamentosunun tasarruf yapmak zorunda kaldığını, makam odalarında ve toplantı salonlarında sıcaklığın en fazla 19 derecede tutulduğunu belirten Neumann, koridorların ve fuaye alanının ise hiç ısıtılmadığını kaydetti.
Spiegel'e konuşan Yeşiller Partisi vekili Renate Künast, "Ofisimde montla oturuyordum ve sürekli yürüyüp duruyordum. Ancak kısa bir süre sonra burnum akmaya başladı. Bu bir saçmalık! Belli ki yönetim durumu kontrol etmiyor" dedi.
schröder - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2022
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