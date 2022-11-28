https://sputniknews.com.tr/20221128/spiegel-alman-vekiller-makam-odalarinin-soguk-olmasindan-sikayetci-1063916032.html

Spiegel: Alman vekiller makam odalarının soğuk olmasından şikayetçi

Spiegel: Alman vekiller makam odalarının soğuk olmasından şikayetçi

Almanya parlamentosundaki milletvekillerinin, enerji tasarrufu nedeniyle makam odalarının soğuk olmasından şikayetçi olduğu belirtildi. 28.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-28T12:42+0300

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avrupa'da enerji krizi

almanya

doğalgaz

makam odası

tasarruf

milletvekili

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Avrupa'da yaşanan enerji krizi, kışın gelmesiyle birlikte Avrupalı sakinlerin hayatını zorlamaya başladı.Spiegel gazetesi muhabiri Tim Neumann, birçok Alman vekilin parlamentonun inanılmaz derecede soğuk olmasından ve kalın kıyafetler giymek zorunda kalmalarından şikayetçi olduğunu bildirdi.Doğalgaz kıtlığı nedeniyle Alman parlamentosunun tasarruf yapmak zorunda kaldığını, makam odalarında ve toplantı salonlarında sıcaklığın en fazla 19 derecede tutulduğunu belirten Neumann, koridorların ve fuaye alanının ise hiç ısıtılmadığını kaydetti.Spiegel'e konuşan Yeşiller Partisi vekili Renate Künast, "Ofisimde montla oturuyordum ve sürekli yürüyüp duruyordum. Ancak kısa bir süre sonra burnum akmaya başladı. Bu bir saçmalık! Belli ki yönetim durumu kontrol etmiyor" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221121/schroder-rusya-gazinin-hem-almanya-hem-de-avrupada-yerinin-doldurulmasi-zor-1063684388.html

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almanya, doğalgaz, makam odası, tasarruf, milletvekili