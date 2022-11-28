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https://sputniknews.com.tr/20221128/saglik-bakanligi-personel-alim-ilani-resmi-gazetede-1063904488.html
Sağlık Bakanlığı personel alım ilanı Resmi Gazete'de
Sağlık Bakanlığı personel alım ilanı Resmi Gazete'de
Sağlık Bakanlığı 30 bin sağlık personeli, 11 bin 317 işçi ve 1183 sözleşmeli personel alımı için ilana çıktı. 28.11.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
sağlık bakanlığı
ilan
alım
işe alım
resmi gazete
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 11 bin 317 işçi alımı için başvurular 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında yapılacak. 30 bin sağlık personeli alımı için ise adaylar 30 Kasım-5 Aralık arasında tercih yapacak.
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sağlık bakanlığı, ilan, alım, işe alım, resmi gazete
sağlık bakanlığı, ilan, alım, işe alım, resmi gazete

Sağlık Bakanlığı personel alım ilanı Resmi Gazete'de

00:20 28.11.2022 (güncellendi: 00:25 28.11.2022)
© AADoktor- Hekim - Hastane - Tedavi - Muayene
Doktor- Hekim - Hastane - Tedavi - Muayene - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2022
© AA
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Sağlık Bakanlığı 30 bin sağlık personeli, 11 bin 317 işçi ve 1183 sözleşmeli personel alımı için ilana çıktı.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 11 bin 317 işçi alımı için başvurular 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında yapılacak.
30 bin sağlık personeli alımı için ise adaylar 30 Kasım-5 Aralık arasında tercih yapacak.
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