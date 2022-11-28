https://sputniknews.com.tr/20221128/saglik-bakanligi-personel-alim-ilani-resmi-gazetede-1063904488.html

Sağlık Bakanlığı personel alım ilanı Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığı personel alım ilanı Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığı 30 bin sağlık personeli, 11 bin 317 işçi ve 1183 sözleşmeli personel alımı için ilana çıktı. 28.11.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

sağlık bakanlığı

ilan

alım

işe alım

resmi gazete

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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 11 bin 317 işçi alımı için başvurular 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında yapılacak. 30 bin sağlık personeli alımı için ise adaylar 30 Kasım-5 Aralık arasında tercih yapacak.

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sağlık bakanlığı, ilan, alım, işe alım, resmi gazete