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https://sputniknews.com.tr/20221125/saglik-bakanligi-atama-basvurulari-icin-sureyi-28-kasima-uzatti-1063817480.html
Sağlık Bakanlığı atama başvuruları için süreyi 28 Kasım'a uzattı
Sağlık Bakanlığı atama başvuruları için süreyi 28 Kasım'a uzattı
Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı 4. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için başvuru süresinin 23 Kasım'dan 28 Kasım'a uzatılmasına ilişkin ilan Resmi Gazete'de... 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T01:23+0300
2022-11-25T01:24+0300
sağlık bakanlığı
türkiye
atama
resmi gazete
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Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvuruları için süre 28 Kasım'a kadar uzatıldı.Bakanlığın '2022 Yılı 4. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Takvimi'ne ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlanda, 23 Kasım 2022 Çarşamba saat 18.00 olarak yer alan son başvuru süresinin 28 Kasım 2022 Pazartesi saat 18.00'e kadar uzatılmasının Bakanlıkça uygun görüldüğü belirtildi. Takvime göre kura çekimi ise 15 Aralık'ta yapılacak.Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde gerçekleştirilecek.
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sağlık bakanlığı, atama, resmi gazete
sağlık bakanlığı, atama, resmi gazete

Sağlık Bakanlığı atama başvuruları için süreyi 28 Kasım'a uzattı

01:23 25.11.2022 (güncellendi: 01:24 25.11.2022)
© AASağlık Bakanlığı 10 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanlığı 10 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2022
© AA
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Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı 4. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için başvuru süresinin 23 Kasım'dan 28 Kasım'a uzatılmasına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvuruları için süre 28 Kasım'a kadar uzatıldı.
Bakanlığın '2022 Yılı 4. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Takvimi'ne ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlanda, 23 Kasım 2022 Çarşamba saat 18.00 olarak yer alan son başvuru süresinin 28 Kasım 2022 Pazartesi saat 18.00'e kadar uzatılmasının Bakanlıkça uygun görüldüğü belirtildi. Takvime göre kura çekimi ise 15 Aralık'ta yapılacak.
Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde gerçekleştirilecek.
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