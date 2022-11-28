https://sputniknews.com.tr/20221128/msb-pence-kilit-harekatinda-yaralanan-uzman-cavus-halil-yigit-sehit-oldu-1063939549.html

MSB: Pençe Kilit Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Halil Yiğit şehit oldu

MSB: Pençe Kilit Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Halil Yiğit şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit Harekatı'nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in kurtarılamadığını açıkladı. 28.11.2022, Sputnik Türkiye

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şehit

türkiye

pençe kilit operasyonu

pençe-kilit harekatı

milli savunma bakanlığı (msb)

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Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in şehit olduğunu duyurdu.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, “Kahraman silah arkadaşımız, 28 Kasım 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadeleri kullanıldı.

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şehit, pençe kilit operasyonu, pençe-kilit harekatı, milli savunma bakanlığı (msb)