https://sputniknews.com.tr/20221128/msb-pence-kilit-harekatinda-yaralanan-uzman-cavus-halil-yigit-sehit-oldu-1063939549.html
MSB: Pençe Kilit Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Halil Yiğit şehit oldu
MSB: Pençe Kilit Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Halil Yiğit şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit Harekatı'nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in kurtarılamadığını açıkladı. 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T21:54+0300
2022-11-28T21:54+0300
2022-11-28T21:58+0300
şehit
türkiye
pençe kilit operasyonu
pençe-kilit harekatı
milli savunma bakanlığı (msb)
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Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in şehit olduğunu duyurdu.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, “Kahraman silah arkadaşımız, 28 Kasım 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadeleri kullanıldı.
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şehit, pençe kilit operasyonu, pençe-kilit harekatı, milli savunma bakanlığı (msb)
şehit, pençe kilit operasyonu, pençe-kilit harekatı, milli savunma bakanlığı (msb)
MSB: Pençe Kilit Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Halil Yiğit şehit oldu
21:54 28.11.2022 (güncellendi: 21:58 28.11.2022) Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit Harekatı'nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in kurtarılamadığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in şehit olduğunu duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, “Kahraman silah arkadaşımız, 28 Kasım 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadeleri kullanıldı.