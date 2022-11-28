https://sputniknews.com.tr/20221128/msb-14-pkkypgli-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1063911103.html

MSB: 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB, "Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu. 28.11.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

barış pınarı harekatı

zeytin dalı harekatı bölgesi

terör saldırısı

ypg/pkk

pkk/ypg

operasyon

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini" açıkladı.Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyini kana bulamaktan, yöre halkının huzur ve güvenini bozmaktan başka misyonu olmayan PKK/YPG'li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 14 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20221127/msb-pence-kilic-harekatinda-hedeflerin-vuruldugu-anlarin-goruntulerini-paylasti-1063889326.html

türkiye

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milli savunma bakanlığı (msb), barış pınarı harekatı, zeytin dalı harekatı bölgesi, terör saldırısı, ypg/pkk, pkk/ypg, operasyon