https://sputniknews.com.tr/20221128/msb-14-pkkypgli-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1063911103.html
MSB: 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB, "Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu. 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T10:39+0300
2022-11-28T10:39+0300
2022-11-28T10:47+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
barış pınarı harekatı
zeytin dalı harekatı bölgesi
terör saldırısı
ypg/pkk
pkk/ypg
operasyon
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini" açıkladı.Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyini kana bulamaktan, yöre halkının huzur ve güvenini bozmaktan başka misyonu olmayan PKK/YPG'li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 14 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20221127/msb-pence-kilic-harekatinda-hedeflerin-vuruldugu-anlarin-goruntulerini-paylasti-1063889326.html
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milli savunma bakanlığı (msb), barış pınarı harekatı, zeytin dalı harekatı bölgesi, terör saldırısı, ypg/pkk, pkk/ypg, operasyon
milli savunma bakanlığı (msb), barış pınarı harekatı, zeytin dalı harekatı bölgesi, terör saldırısı, ypg/pkk, pkk/ypg, operasyon
MSB: 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
10:39 28.11.2022 (güncellendi: 10:47 28.11.2022) Abone ol
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MSB, "Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini" açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyini kana bulamaktan, yöre halkının huzur ve güvenini bozmaktan başka misyonu olmayan PKK/YPG'li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 14 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.