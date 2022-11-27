MSB, Pençe Kılıç Harekatı'nda hedeflerin vurulduğu anların görüntülerini paylaştı

1⃣Bizi ne kar, ne yağmur, ne fırtına ne de zorlu arazi şartları durdurabilir!



Pençe-Kilit Operasyonu’nu gerçekleştiren Kahraman Mehmetçik; bölgedeki kar, yağmur, fırtına, düşen yıldırımlar, eksi derecelerdeki soğuk ve yoğun sise rağmen operasyonlara aralıksız devam ediyor.#MSB pic.twitter.com/KPZBixTSAK