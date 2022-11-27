MSB, Pençe Kılıç Harekatı'nda hedeflerin vurulduğu anların görüntülerini paylaştı
15:14 27.11.2022 (güncellendi: 15:22 27.11.2022)
© DHAPençe Kılıç Harekatı
© DHA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki hedeflerin ateş destek vasıtalarıyla vurulmaya devam ettiğini açıkladı.
MSB'nin, sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri ateş destek vasıtalarıyla güçlü şekilde vuruluyor. Teröristlerden şehitlerimizin, masum evlatlarımızın hesabını sormaya devam ediyoruz. Teröristler kazdıkları hendeklere hayalleriyle birlikte gömülmeye mahkumdur" ifadelerine yer verildi.
1⃣Bizi ne kar, ne yağmur, ne fırtına ne de zorlu arazi şartları durdurabilir!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 27, 2022
Pençe-Kilit Operasyonu’nu gerçekleştiren Kahraman Mehmetçik; bölgedeki kar, yağmur, fırtına, düşen yıldırımlar, eksi derecelerdeki soğuk ve yoğun sise rağmen operasyonlara aralıksız devam ediyor.#MSB pic.twitter.com/KPZBixTSAK
© AAMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Irak sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Irak sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
© AA