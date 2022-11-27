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MSB, Pençe Kılıç Harekatı'nda hedeflerin vurulduğu anların görüntülerini paylaştı
MSB, Pençe Kılıç Harekatı'nda hedeflerin vurulduğu anların görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki hedeflerin ateş destek vasıtalarıyla vurulmaya devam ettiğini açıkladı. 27.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-27T15:14+0300
2022-11-27T15:22+0300
savunma
milli savunma bakanlığı (msb)
hulusi akar
irak
pençe kılıç hava harekatı
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MSB'nin, sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri ateş destek vasıtalarıyla güçlü şekilde vuruluyor. Teröristlerden şehitlerimizin, masum evlatlarımızın hesabını sormaya devam ediyoruz. Teröristler kazdıkları hendeklere hayalleriyle birlikte gömülmeye mahkumdur" ifadelerine yer verildi.
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milli savunma bakanlığı (msb), hulusi akar, irak, pençe kılıç hava harekatı
milli savunma bakanlığı (msb), hulusi akar, irak, pençe kılıç hava harekatı

MSB, Pençe Kılıç Harekatı'nda hedeflerin vurulduğu anların görüntülerini paylaştı

15:14 27.11.2022 (güncellendi: 15:22 27.11.2022)
© DHAPençe Kılıç Harekatı
Pençe Kılıç Harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2022
© DHA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki hedeflerin ateş destek vasıtalarıyla vurulmaya devam ettiğini açıkladı.
MSB'nin, sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri ateş destek vasıtalarıyla güçlü şekilde vuruluyor. Teröristlerden şehitlerimizin, masum evlatlarımızın hesabını sormaya devam ediyoruz. Teröristler kazdıkları hendeklere hayalleriyle birlikte gömülmeye mahkumdur" ifadelerine yer verildi.
© AAMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Irak sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Irak sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2022
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Irak sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
© AA
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