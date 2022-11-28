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https://sputniknews.com.tr/20221128/kgao-genel-sekreteri-zas-mevcut-kosullarda-nukleer-silah-kullanimi-mumkun-degil-1063903567.html
KGAÖ Genel Sekreteri Zas: Mevcut koşullarda nükleer silah kullanımı mümkün değil
KGAÖ Genel Sekreteri Zas: Mevcut koşullarda nükleer silah kullanımı mümkün değil
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreteri Stanislav Zas, mevcut koşullarda nükleer silaha başvurma ihtimaline inanmadığını belirtti. 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T00:03+0300
2022-11-28T00:03+0300
dünya
kgaö
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
stanislav zas
nükleer
nükleer silah
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Belarus medyasına konuşan KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas, “Nükleer silah kullanımına gelince üye ülkeler arasında sadece Rusya Federasyonu nükleer silaha sahip. Rusya’nın askeri doktrini, nükleer silahın hangi koşullarda kullanılacağını belirtiyor. Bununla birlikte mevcut çok gerilimli durumda bile nükleer silaha başvurulması mümkün değil" dedi.Zas, "Sadece Rusya değil, küresel politikanın tüm aktörleri bu adımların yol açacağı feci sonuçların farkında” ifadelerini kullandı.KGAÖ lideri, “Mevcut durumda nükleer silah kullanımı olasılığına yer vermiyorum” açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20221123/lukasenkodan-kgaoye-batinin-saldirilarina-etkili-tepki-verme-cagrisi-1063774922.html
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kgaö, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), stanislav zas, nükleer, nükleer silah
kgaö, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), stanislav zas, nükleer, nükleer silah

KGAÖ Genel Sekreteri Zas: Mevcut koşullarda nükleer silah kullanımı mümkün değil

00:03 28.11.2022
© Пресс-служба МИД РФ / Multimedya arşivine gidinStanislav Zas
Stanislav Zas - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2022
© Пресс-служба МИД РФ
/
Multimedya arşivine gidin
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Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreteri Stanislav Zas, mevcut koşullarda nükleer silaha başvurma ihtimaline inanmadığını belirtti.
Belarus medyasına konuşan KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas, “Nükleer silah kullanımına gelince üye ülkeler arasında sadece Rusya Federasyonu nükleer silaha sahip. Rusya’nın askeri doktrini, nükleer silahın hangi koşullarda kullanılacağını belirtiyor. Bununla birlikte mevcut çok gerilimli durumda bile nükleer silaha başvurulması mümkün değil" dedi.
Zas, "Sadece Rusya değil, küresel politikanın tüm aktörleri bu adımların yol açacağı feci sonuçların farkında” ifadelerini kullandı.
KGAÖ lideri, “Mevcut durumda nükleer silah kullanımı olasılığına yer vermiyorum” açıklamasında bulundu.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
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