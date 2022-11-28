https://sputniknews.com.tr/20221128/kgao-genel-sekreteri-zas-mevcut-kosullarda-nukleer-silah-kullanimi-mumkun-degil-1063903567.html

KGAÖ Genel Sekreteri Zas: Mevcut koşullarda nükleer silah kullanımı mümkün değil

KGAÖ Genel Sekreteri Zas: Mevcut koşullarda nükleer silah kullanımı mümkün değil

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreteri Stanislav Zas, mevcut koşullarda nükleer silaha başvurma ihtimaline inanmadığını belirtti. 28.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-28T00:03+0300

2022-11-28T00:03+0300

2022-11-28T00:03+0300

dünya

kgaö

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

stanislav zas

nükleer

nükleer silah

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1052587921_0:169:3037:1877_1920x0_80_0_0_f2304b527a3bf85f0217f563829bba63.jpg

Belarus medyasına konuşan KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas, “Nükleer silah kullanımına gelince üye ülkeler arasında sadece Rusya Federasyonu nükleer silaha sahip. Rusya’nın askeri doktrini, nükleer silahın hangi koşullarda kullanılacağını belirtiyor. Bununla birlikte mevcut çok gerilimli durumda bile nükleer silaha başvurulması mümkün değil" dedi.Zas, "Sadece Rusya değil, küresel politikanın tüm aktörleri bu adımların yol açacağı feci sonuçların farkında” ifadelerini kullandı.KGAÖ lideri, “Mevcut durumda nükleer silah kullanımı olasılığına yer vermiyorum” açıklamasında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20221123/lukasenkodan-kgaoye-batinin-saldirilarina-etkili-tepki-verme-cagrisi-1063774922.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kgaö, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), stanislav zas, nükleer, nükleer silah