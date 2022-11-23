Türkiye
SON DAKİKA I Irak'tan İran ve Türkiye sınırlarına ek asker gönderme planı
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221123/lukasenkodan-kgaoye-batinin-saldirilarina-etkili-tepki-verme-cagrisi-1063774922.html
Lukaşenko’dan KGAÖ’ye ‘Batı’nın saldırılarına etkili tepki verme’ çağrısı
Lukaşenko’dan KGAÖ’ye ‘Batı’nın saldırılarına etkili tepki verme’ çağrısı
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Batı’nın örgüt üyelerine karşı yürüttüğü enformasyon ve psikolojik... 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T23:37+0300
2022-11-23T23:37+0300
dünya
aleksandr lukaşenko
belarus
kgaö
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/11/1061321916_0:72:3385:1976_1920x0_80_0_0_d70140f1392db02fefba526e5ee30f06.jpg
Ermenistan’ın başkenti Erivan’daki KGAÖ Zirvesi’nde konuşan Lukaşenko, ülkesinin 2023’te bu örgüte yapacağı başkanlığın önceliklerini anlattı.Lukaşenko, “Halihazırda Batı, enformasyon ve psikoloji operasyonlara, enformasyon savaşına başvurmayı seçti. Bunun başında Ukrayna geliyor. Buça’dan başlayarak son günlerin olaylarına kadar onların saldırılarına karşılık verebilecek yetenekte olmamız gerek. Enformasyon ve psikolojik operasyonlar artık gerçek savaş gibi oldu. Buna hazırlıklı olmalıyız” diye konuştu.Bu bağlamda, KGAÖ nezdinde, ihtiyaç duyulan stratejik araştırmalar yapacak ulusal analiz enstitüleri ağını oluşturmayı öneren Lukaşenko, KGAÖ ülkelerinden uzmanlar arasındaki işbirliğinin, örgütün konsept belgelerinin hazırlanmasına büyük katkı sağlayacağını söyledi.
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/11/1061321916_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_96bd7005176ec5923dd61ff319dbcb6d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
aleksandr lukaşenko, belarus, kgaö, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
aleksandr lukaşenko, belarus, kgaö, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

Lukaşenko’dan KGAÖ’ye ‘Batı’nın saldırılarına etkili tepki verme’ çağrısı

23:37 23.11.2022
© POOL / Multimedya arşivine gidinBelarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko,
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
© POOL
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Batı’nın örgüt üyelerine karşı yürüttüğü enformasyon ve psikolojik operasyonlarına karşı etkili tepki verecek güçte olması gerektiğini belirtti.
Ermenistan’ın başkenti Erivan’daki KGAÖ Zirvesi’nde konuşan Lukaşenko, ülkesinin 2023’te bu örgüte yapacağı başkanlığın önceliklerini anlattı.
Lukaşenko, “Halihazırda Batı, enformasyon ve psikoloji operasyonlara, enformasyon savaşına başvurmayı seçti. Bunun başında Ukrayna geliyor. Buça’dan başlayarak son günlerin olaylarına kadar onların saldırılarına karşılık verebilecek yetenekte olmamız gerek. Enformasyon ve psikolojik operasyonlar artık gerçek savaş gibi oldu. Buna hazırlıklı olmalıyız” diye konuştu.
Bu bağlamda, KGAÖ nezdinde, ihtiyaç duyulan stratejik araştırmalar yapacak ulusal analiz enstitüleri ağını oluşturmayı öneren Lukaşenko, KGAÖ ülkelerinden uzmanlar arasındaki işbirliğinin, örgütün konsept belgelerinin hazırlanmasına büyük katkı sağlayacağını söyledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала