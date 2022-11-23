https://sputniknews.com.tr/20221123/lukasenkodan-kgaoye-batinin-saldirilarina-etkili-tepki-verme-cagrisi-1063774922.html
Lukaşenko’dan KGAÖ’ye ‘Batı’nın saldırılarına etkili tepki verme’ çağrısı
Lukaşenko’dan KGAÖ’ye ‘Batı’nın saldırılarına etkili tepki verme’ çağrısı
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Batı’nın örgüt üyelerine karşı yürüttüğü enformasyon ve psikolojik... 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T23:37+0300
2022-11-23T23:37+0300
2022-11-23T23:37+0300
dünya
aleksandr lukaşenko
belarus
kgaö
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
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Ermenistan’ın başkenti Erivan’daki KGAÖ Zirvesi’nde konuşan Lukaşenko, ülkesinin 2023’te bu örgüte yapacağı başkanlığın önceliklerini anlattı.Lukaşenko, “Halihazırda Batı, enformasyon ve psikoloji operasyonlara, enformasyon savaşına başvurmayı seçti. Bunun başında Ukrayna geliyor. Buça’dan başlayarak son günlerin olaylarına kadar onların saldırılarına karşılık verebilecek yetenekte olmamız gerek. Enformasyon ve psikolojik operasyonlar artık gerçek savaş gibi oldu. Buna hazırlıklı olmalıyız” diye konuştu.Bu bağlamda, KGAÖ nezdinde, ihtiyaç duyulan stratejik araştırmalar yapacak ulusal analiz enstitüleri ağını oluşturmayı öneren Lukaşenko, KGAÖ ülkelerinden uzmanlar arasındaki işbirliğinin, örgütün konsept belgelerinin hazırlanmasına büyük katkı sağlayacağını söyledi.
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aleksandr lukaşenko, belarus, kgaö, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
aleksandr lukaşenko, belarus, kgaö, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
Lukaşenko’dan KGAÖ’ye ‘Batı’nın saldırılarına etkili tepki verme’ çağrısı
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Batı’nın örgüt üyelerine karşı yürüttüğü enformasyon ve psikolojik operasyonlarına karşı etkili tepki verecek güçte olması gerektiğini belirtti.
Ermenistan’ın başkenti Erivan’daki KGAÖ Zirvesi’nde konuşan Lukaşenko, ülkesinin 2023’te bu örgüte yapacağı başkanlığın önceliklerini anlattı.
Lukaşenko, “Halihazırda Batı, enformasyon ve psikoloji operasyonlara, enformasyon savaşına başvurmayı seçti. Bunun başında Ukrayna geliyor. Buça’dan başlayarak son günlerin olaylarına kadar onların saldırılarına karşılık verebilecek yetenekte olmamız gerek. Enformasyon ve psikolojik operasyonlar artık gerçek savaş gibi oldu. Buna hazırlıklı olmalıyız” diye konuştu.
Bu bağlamda, KGAÖ nezdinde, ihtiyaç duyulan stratejik araştırmalar yapacak ulusal analiz enstitüleri ağını oluşturmayı öneren Lukaşenko, KGAÖ ülkelerinden uzmanlar arasındaki işbirliğinin, örgütün konsept belgelerinin hazırlanmasına büyük katkı sağlayacağını söyledi.