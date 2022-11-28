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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221128/fransada-ilkbaharda-kapatilan-komur-santrali-yeniden-uretime-basladi-1063941644.html
Fransa'da ilkbaharda kapatılan kömür santrali yeniden üretime başladı
Fransa'da ilkbaharda kapatılan kömür santrali yeniden üretime başladı
Enerji kriziyle karşı karşıya olan Fransa'da ilkbaharda kapatılan Saint-Avold kentindeki kömür santralinde yeniden elektrik üretimine başlandı. 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T22:55+0300
2022-11-28T22:55+0300
avrupa'da enerji krizi
fransa
enerji
elektrik santrali
kömür
üretim
kriz
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Fransa basınındaki haberlere göre, ülkenin doğusundaki Moselle vilayetinde martta kapatılan Saint-Avold'daki kömür santrali elektrik üretimine yeniden başladı.Birçok nükleer santralinin bakım nedeniyle kapalı olmasına bağlı enerji üretiminde düşüş yaşanan ülkede, geçen kış tamamen kapatılması beklenen Saint-Avold santralinin faaliyeti hükümetçe uzatılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221127/almanyada-yurttaslarin-elektrik-kesintisi-korkusuyla-mum-stoklamasi-satislari-patlatti-1063890994.html
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fransa, enerji, elektrik santrali, kömür, üretim, kriz
fransa, enerji, elektrik santrali, kömür, üretim, kriz

Fransa'da ilkbaharda kapatılan kömür santrali yeniden üretime başladı

22:55 28.11.2022
© AAEnerji kriziyle karşı karşıya olan Fransa'da ilkbaharda kapatılan Saint-Avold kentindeki kömür santralinde yeniden elektrik üretimine başlandı.
Enerji kriziyle karşı karşıya olan Fransa'da ilkbaharda kapatılan Saint-Avold kentindeki kömür santralinde yeniden elektrik üretimine başlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2022
© AA
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Enerji kriziyle karşı karşıya olan Fransa'da ilkbaharda kapatılan Saint-Avold kentindeki kömür santralinde yeniden elektrik üretimine başlandı.
Fransa basınındaki haberlere göre, ülkenin doğusundaki Moselle vilayetinde martta kapatılan Saint-Avold'daki kömür santrali elektrik üretimine yeniden başladı.
Birçok nükleer santralinin bakım nedeniyle kapalı olmasına bağlı enerji üretiminde düşüş yaşanan ülkede, geçen kış tamamen kapatılması beklenen Saint-Avold santralinin faaliyeti hükümetçe uzatılmıştı.
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