https://sputniknews.com.tr/20221128/fransada-ilkbaharda-kapatilan-komur-santrali-yeniden-uretime-basladi-1063941644.html
Fransa'da ilkbaharda kapatılan kömür santrali yeniden üretime başladı
Fransa'da ilkbaharda kapatılan kömür santrali yeniden üretime başladı
Enerji kriziyle karşı karşıya olan Fransa'da ilkbaharda kapatılan Saint-Avold kentindeki kömür santralinde yeniden elektrik üretimine başlandı. 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T22:55+0300
2022-11-28T22:55+0300
2022-11-28T22:55+0300
avrupa'da enerji krizi
fransa
enerji
elektrik santrali
kömür
üretim
kriz
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Fransa basınındaki haberlere göre, ülkenin doğusundaki Moselle vilayetinde martta kapatılan Saint-Avold'daki kömür santrali elektrik üretimine yeniden başladı.Birçok nükleer santralinin bakım nedeniyle kapalı olmasına bağlı enerji üretiminde düşüş yaşanan ülkede, geçen kış tamamen kapatılması beklenen Saint-Avold santralinin faaliyeti hükümetçe uzatılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221127/almanyada-yurttaslarin-elektrik-kesintisi-korkusuyla-mum-stoklamasi-satislari-patlatti-1063890994.html
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fransa, enerji, elektrik santrali, kömür, üretim, kriz
fransa, enerji, elektrik santrali, kömür, üretim, kriz
Fransa'da ilkbaharda kapatılan kömür santrali yeniden üretime başladı
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Enerji kriziyle karşı karşıya olan Fransa'da ilkbaharda kapatılan Saint-Avold kentindeki kömür santralinde yeniden elektrik üretimine başlandı.
Fransa basınındaki haberlere göre, ülkenin doğusundaki Moselle vilayetinde martta kapatılan Saint-Avold'daki kömür santrali elektrik üretimine yeniden başladı.
Birçok nükleer santralinin bakım nedeniyle kapalı olmasına bağlı enerji üretiminde düşüş yaşanan ülkede, geçen kış tamamen kapatılması beklenen Saint-Avold santralinin faaliyeti hükümetçe uzatılmıştı.