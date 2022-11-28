https://sputniknews.com.tr/20221128/elon-musk-bu-sefer-applei-hedef-aldi-amerikadaki-ifade-ozgurlugunden-nefret-mi-ediyorlar-1063940300.html
Elon Musk yeniden Apple'ı hedef aldı: Amerika'daki ifade özgürlüğünden nefret mi ediyorlar?
Elon Musk yeniden Apple'ı hedef aldı: Amerika'daki ifade özgürlüğünden nefret mi ediyorlar?
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'da reklam vermeyi durduran son şirketin Apple olduğunu söyledi ve firma hakkında... 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T22:39+0300
2022-11-28T22:39+0300
2022-11-28T22:41+0300
yaşam
elon musk
twitter
apple
satın alma
reklam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/11/1062412986_0:49:1200:724_1920x0_80_0_0_da5d9dbb3390f67761f2fe9bcbd6b23e.jpg
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasının ardından işlerin iyiye gitmediği platformda bu kez Apple'ı hedef aldı. Satın alma işleminin ardından Twitter'da reklam veren 50'ye yakın büyük şirket, bu reklamları ya durdurdu ya da platformu tamamen terk etti. Söz konusu şirketler arasında Chevrolet, Chipotle, Ford ve Jeep de bulunuyor. Bu kervana son olarak Apple da katıldı. Apple'ın reklamları durdurma kararını Twitter paylaşımıyla duyuran Musk, "Apple, Twitter'da reklam vermeyi çoğunlukla durdurdu. Amerika'da ifade özgürlüğünden nefret mi ediyorlar?" dedi.Devam paylaşımına Apple CEO'su Tim Cook'u da etiketleyen ABD'li milyarder, "Burada neler oluyor?" ifadelerini kullandı.Öte yandan Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter çalışanları ile platformda nefret söylemi şikayetlerinde ciddi bir azalmaya atıfta bulunan slaytlar paylaşmıştı.Twitter'da mavi onay rozetini 8 dolara satmasıyla eleştirilen Musk, dev şirketleri elinden kaçıran platformun para keybettiğini söylemişti. Apple ve Google'ın uygulama mağazalarından Twitter'ı kaldırmaları haline kendi akıllı telefon markasını oluşturabileceğinin sinyalini veren milyarder girişimci, "İşin o noktaya gelmemesini istemiyorum ama evet, başka bir seçenek kalmazsa alternatif bir akıllı telefon yapabilirim” demişti.
https://sputniknews.com.tr/20221128/twitterda-kaydolma-ve-sure-gecirmenin-rekor-kirdigini-gosteren-musk-akilli-telefon-da-yaparim-1063903673.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/11/1062412986_67:0:1151:813_1920x0_80_0_0_fdd9c9af4ecaeb94c8ce2e31bc370343.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
elon musk, twitter , apple, satın alma, reklam
elon musk, twitter , apple, satın alma, reklam
Elon Musk yeniden Apple'ı hedef aldı: Amerika'daki ifade özgürlüğünden nefret mi ediyorlar?
22:39 28.11.2022 (güncellendi: 22:41 28.11.2022) Abone ol
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'da reklam vermeyi durduran son şirketin Apple olduğunu söyledi ve firma hakkında "Amerika'daki ifade özgürlüğünden nefret mi ediyor?" ifadelerini kullandı.
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasının ardından işlerin iyiye gitmediği platformda bu kez Apple'ı hedef aldı.
Satın alma işleminin ardından Twitter'da reklam veren 50'ye yakın büyük şirket, bu reklamları ya durdurdu ya da platformu tamamen terk etti. Söz konusu şirketler arasında Chevrolet, Chipotle, Ford ve Jeep de bulunuyor. Bu kervana son olarak Apple da katıldı.
Apple'ın reklamları durdurma kararını Twitter paylaşımıyla duyuran Musk, "Apple, Twitter'da reklam vermeyi çoğunlukla durdurdu. Amerika'da ifade özgürlüğünden nefret mi ediyorlar?" dedi.
Devam paylaşımına Apple CEO'su Tim Cook'u da etiketleyen ABD'li milyarder, "Burada neler oluyor?" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter çalışanları ile platformda nefret söylemi şikayetlerinde ciddi bir azalmaya atıfta bulunan slaytlar paylaşmıştı.
Twitter'da mavi onay rozetini 8 dolara satmasıyla eleştirilen Musk, dev şirketleri elinden kaçıran platformun para keybettiğini söylemişti.
Apple ve Google'ın uygulama mağazalarından Twitter'ı kaldırmaları haline kendi akıllı telefon markasını oluşturabileceğinin sinyalini veren milyarder girişimci, "İşin o noktaya gelmemesini istemiyorum ama evet, başka bir seçenek kalmazsa alternatif bir akıllı telefon yapabilirim” demişti.