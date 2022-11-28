https://sputniknews.com.tr/20221128/e-devlete-erisim-sikintisi-1063911672.html
e-Devlet'e erişim sıkıntısı
e-Devlet'e erişim sıkıntısı
Tüm resmi işlemlerin yapıldığı ve yoğun olarak ziyaret edilen e-Devlet uygulamasında giriş sorunu yaşanıyor. 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T11:05+0300
2022-11-28T11:05+0300
2022-11-28T11:05+0300
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
e-Devlet'e erişim sıkıntısı
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Ayrıntılar geliyor
Tüm resmi işlemlerin yapıldığı ve yoğun olarak ziyaret edilen e-Devlet uygulamasında giriş sorunu yaşanıyor.