https://sputniknews.com.tr/20221128/cumhurbaskani-erdogan-ile-sporcu-arasinda-parasut-diyalogu-cok-tehlikeli-bir-spor-o-ya-1063926176.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sporcu arasında yamaç paraşüt diyaloğu: 'Çok tehlikeli bir spor o ya'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sporcu arasında yamaç paraşüt diyaloğu: 'Çok tehlikeli bir spor o ya'

Yamaç paraşütü sporcusu olan genç, yamaç paraşütü yaparken kalkış ve iniş yaptıkları yerlerin toprak ve diken olduğunu söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan... 28.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-28T16:12+0300

2022-11-28T16:12+0300

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yaşam

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

genç

paraşüt

yamaç paraşütü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da gençlerle buluştu. Erdoğan ile yamaç paraşütü pisti isteyen genç arasında esprili bir konuşma geçti.Yamaç paraşütü sporcusu olan genç, yamaç paraşütü yaparken kalkış ve iniş yaptıkları yerlerin toprak ve diken olduğunu söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'ya kalkış ve iniş pisti istedi.Erdoğan ise "Çok tehlikeli bir spor o... Böyle güzel bir kızımızı niye tehlikeye atalım. Sen bence bunu bir daha gözden geçir ya." diye yanıt verdi.Genç kız ise bütün güvenlik önlemlerini aldıklarını belirtti ve "Başkanım ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var, İstikbal göklerdedir diye" dedi. Erdoğan'ın "Kızım o paraşütle uçmayı söylemedi" cevabından sonra salonda gülüşmeler yükseldi.

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, genç, paraşüt, yamaç paraşütü