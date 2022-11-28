Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221128/cumhurbaskani-erdogan-ile-sporcu-arasinda-parasut-diyalogu-cok-tehlikeli-bir-spor-o-ya-1063926176.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sporcu arasında yamaç paraşüt diyaloğu: 'Çok tehlikeli bir spor o ya'
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sporcu arasında yamaç paraşüt diyaloğu: 'Çok tehlikeli bir spor o ya'
Yamaç paraşütü sporcusu olan genç, yamaç paraşütü yaparken kalkış ve iniş yaptıkları yerlerin toprak ve diken olduğunu söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan... 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T16:12+0300
2022-11-28T16:37+0300
yaşam
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
genç
paraşüt
yamaç paraşütü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1c/1063926004_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_e55dce3f7325bca9858ba7c103ddebeb.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da gençlerle buluştu. Erdoğan ile yamaç paraşütü pisti isteyen genç arasında esprili bir konuşma geçti.Yamaç paraşütü sporcusu olan genç, yamaç paraşütü yaparken kalkış ve iniş yaptıkları yerlerin toprak ve diken olduğunu söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'ya kalkış ve iniş pisti istedi.Erdoğan ise "Çok tehlikeli bir spor o... Böyle güzel bir kızımızı niye tehlikeye atalım. Sen bence bunu bir daha gözden geçir ya." diye yanıt verdi.Genç kız ise bütün güvenlik önlemlerini aldıklarını belirtti ve "Başkanım ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var, İstikbal göklerdedir diye" dedi. Erdoğan'ın "Kızım o paraşütle uçmayı söylemedi" cevabından sonra salonda gülüşmeler yükseldi.
https://sputniknews.com.tr/20221012/cumhurbaskani-erdogan-tokayev-ile-masa-tenisi-oynadi-1062237050.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1c/1063926004_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_93b7adabcf2fed8f7d01766a2d70c721.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, genç, paraşüt, yamaç paraşütü
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, genç, paraşüt, yamaç paraşütü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sporcu arasında yamaç paraşüt diyaloğu: 'Çok tehlikeli bir spor o ya'

16:12 28.11.2022 (güncellendi: 16:37 28.11.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2022
© AA
Abone olTelegram
Yamaç paraşütü sporcusu olan genç, yamaç paraşütü yaparken kalkış ve iniş yaptıkları yerlerin toprak ve diken olduğunu söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'ya kalkış ve iniş pisti istedi ve Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözünü hatırlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da gençlerle buluştu. Erdoğan ile yamaç paraşütü pisti isteyen genç arasında esprili bir konuşma geçti.
Yamaç paraşütü sporcusu olan genç, yamaç paraşütü yaparken kalkış ve iniş yaptıkları yerlerin toprak ve diken olduğunu söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'ya kalkış ve iniş pisti istedi.
Erdoğan ise "Çok tehlikeli bir spor o... Böyle güzel bir kızımızı niye tehlikeye atalım. Sen bence bunu bir daha gözden geçir ya." diye yanıt verdi.
Genç kız ise bütün güvenlik önlemlerini aldıklarını belirtti ve "Başkanım ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var, İstikbal göklerdedir diye" dedi. Erdoğan'ın "Kızım o paraşütle uçmayı söylemedi" cevabından sonra salonda gülüşmeler yükseldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev ile masa tenisi oynadı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev ile masa tenisi oynadı
12 Ekim, 17:15
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала