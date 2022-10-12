https://sputniknews.com.tr/20221012/cumhurbaskani-erdogan-tokayev-ile-masa-tenisi-oynadi-1062237050.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev ile masa tenisi oynadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev ile masa tenisi oynadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile masa tenisi oynadı. 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T17:15+0300
2022-10-12T17:15+0300
2022-10-12T17:15+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
kasım cömert tokayev
türkiye
kazakistan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Astana’da, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.Görüşmeler sonrası Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile masa tenisi oynadı.
https://sputniknews.com.tr/20220521/cumhurbaskani-erdoganin-masa-tenisindeki-raket-tutusu-nftye-donusturuldu-1056554828.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, kasım cömert tokayev, türkiye, kazakistan
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, kasım cömert tokayev, türkiye, kazakistan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev ile masa tenisi oynadı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile masa tenisi oynadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Astana’da, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.
Görüşmeler sonrası Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile masa tenisi oynadı.