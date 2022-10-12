https://sputniknews.com.tr/20221012/cumhurbaskani-erdogan-tokayev-ile-masa-tenisi-oynadi-1062237050.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev ile masa tenisi oynadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev ile masa tenisi oynadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile masa tenisi oynadı. 12.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-12T17:15+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

kasım cömert tokayev

türkiye

kazakistan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Astana’da, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.Görüşmeler sonrası Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile masa tenisi oynadı.

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, kasım cömert tokayev, türkiye, kazakistan