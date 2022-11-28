https://sputniknews.com.tr/20221128/cavusoglu-isvec-ve-finlandiya-disisleri-bakanlariyla-yarin-bukreste-bir-araya-gelecegiz-1063923047.html

Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanlarıyla yarın Bükreş’te bir araya geleceğiz

Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanlarıyla yarın Bükreş’te bir araya geleceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sputnik muhabirinin de aralarında bulunduğu basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, “İsveç ve Finlandiya... 28.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-28T14:58+0300

2022-11-28T14:58+0300

2022-11-28T15:08+0300

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Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısının yarın Bükreş’te yapılacağı hatırlatarak “Çok sayıda ikili görüşme de olacak. Örneğin Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ve İngiliz Dışişleri Bakanı Cleverly’le görüşeceğiz. İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanlarıyla da yarın Bükreş’te üçlü formatta bir araya geleceğiz. Her ne kadar NATO Genel Sekreteri Stoltenberg İstanbul’daki görüşmemizin ardından, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine ilişkin ‘zamanı geldi’ ifadesini kullandıysa ve bazı olumlu adımlar atıldıysa da, son üçlü görüşmede çalışmalara devam edilmesi kararı alındı. Bu şu demek: Muhtıradaki yükümlülüklerin bazılarını yerine getirdiler, bir kısmını da yerine getirmediler. Yani, henüz bazı somut adımları atmadılar. İadeler ve yasal düzenlemelerle ilgili somut beklentileri karşılamadılar. Meclisimizin ve vatandaşımızın ikna olması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız da İsveç Başbakanına bu hususları iletti. Özetle süreç olumlu ilerliyor ama hala atılması gereken adımlar var” dedi.Çavuşoğlu, “Daha önce de söyledik, Finlandiya ile ilgili sıkıntılar o kadar büyük değil. Daha çok İsveç’te sıkıntılarımız var. Ancak iki ülke ve NATO bize eşit şekilde muamele edin diyorlar. Esasen daha fazla adım atması gereken ülke İsveç” diye de ekledi.'Önümüzdeki aylarda Mısır'a büyükelçi ataması olabilir'Son günlerde gündemde olan Mısır ile normalleşme sürecine de değinen Çavuşoğlu, “Bakan Yardımcıları arasındaki siyasi istişareler yakında tekrar düzenlenebilir. Önümüzdeki aylarda Büyükelçi ataması olabilir” ifadelerini kullandı.Çavuşoğlu, Suriye ile normalleşmeye dair de “Amacımız Suriye’deki iç savaşı sonlandırmak. Muhaliflerle süreci yürütüyoruz. Astana görüşmelerine rejimle birlikte muhalifler de katılıyor. Amacımız anayasa görüşmeleri dahil siyasi süreci canlandırmak. Angajmanın bir ayağı da bu. Anayasa Komitesi tarafından bir ilerlemenin sağlanması lazım. Ama orada bir ilerleme yok” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221126/turkiye-finlandiya-isvec-daimi-ortak-mekanizmasi-2-kez-toplandi-1063854105.html

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türkiye, mısır, isveç, finlandiya, mevlüt çavuşoğlu