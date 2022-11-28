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Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i yaralayan taraftar tutuklandı
Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i yaralayan taraftar tutuklandı
Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasındaki Göztepe-Altay maçında Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i köşe gönderiyle yaralayan şüpheli Mehmet Nihat A. tutuklandı. 28.11.2022, Sputnik Türkiye
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İzmir Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Nihat A'nın cumhuriyet savcısınca ifadesi alındı.Mehmet Nihat A'nın burada "Kendimi kaybettim, alkollüydüm. Ne yaptığımı hatırlamıyorum." diyerek kendini savunduğu öğrenildi.Şüpheli Mehmet Nihat A'nın, kalecinin hayati bölgesi olan kafasının arkası ve ense kısmına öldürmeye elverişli bir silahla birden fazla kez vurduğu ve eylemine çevresindeki kişilerin engellemesi üzerine son vermek zorunda kaldığı yönünde görüş bildiren cumhuriyet savcılığı, şüpheliyi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.Hakim, şüpheli Mehmet Nihat A'nın tutuklanmasına karar verdi.OlayGürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Altay tribünlerinden Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek atılması sonucu yaralananların olduğu ihbarı üzerine 2 ambulans sahaya girmiş, müsabaka 22. dakikada durmuştu.Bu sırada bir Göztepe taraftarının, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurmasının ardından müsabaka tatil edilmiş, çıkan olaylarla ilgili 21 kişi gözaltına alınmıştı.​​​​​​​
https://sputniknews.com.tr/20221128/tff-baskani-buyukeksi-goztepe-altay-derbisinde-cikan-olaylari-yerinde-inceleyecek-1063928351.html
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altay, göztepe, maç
altay, göztepe, maç

Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i yaralayan taraftar tutuklandı

19:29 28.11.2022 (güncellendi: 19:41 28.11.2022)
© İHAGöztepe-Altay derbisi
Göztepe-Altay derbisi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2022
© İHA
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Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasındaki Göztepe-Altay maçında Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i köşe gönderiyle yaralayan şüpheli Mehmet Nihat A. tutuklandı.
İzmir Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Nihat A'nın cumhuriyet savcısınca ifadesi alındı.
Mehmet Nihat A'nın burada "Kendimi kaybettim, alkollüydüm. Ne yaptığımı hatırlamıyorum." diyerek kendini savunduğu öğrenildi.
Şüpheli Mehmet Nihat A'nın, kalecinin hayati bölgesi olan kafasının arkası ve ense kısmına öldürmeye elverişli bir silahla birden fazla kez vurduğu ve eylemine çevresindeki kişilerin engellemesi üzerine son vermek zorunda kaldığı yönünde görüş bildiren cumhuriyet savcılığı, şüpheliyi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.
Hakim, şüpheli Mehmet Nihat A'nın tutuklanmasına karar verdi.

Olay

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Altay tribünlerinden Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek atılması sonucu yaralananların olduğu ihbarı üzerine 2 ambulans sahaya girmiş, müsabaka 22. dakikada durmuştu.
Bu sırada bir Göztepe taraftarının, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurmasının ardından müsabaka tatil edilmiş, çıkan olaylarla ilgili 21 kişi gözaltına alınmıştı.
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