Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20221128/tff-baskani-buyukeksi-goztepe-altay-derbisinde-cikan-olaylari-yerinde-inceleyecek-1063928351.html
TFF Başkanı Büyükekşi Göztepe-Altay derbisinde çıkan olayları yerinde inceleyecek
TFF Başkanı Büyükekşi Göztepe-Altay derbisinde çıkan olayları yerinde inceleyecek
ürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında yarıda kalan Göztepe-Altay maçında çıkan olayları incelemek için... 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T18:13+0300
2022-11-28T18:14+0300
mehmet büyükekşi
spor
göztepe spor klübü
altay spor kulübü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/03/1063033705_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_23905eb38aa5c2aca279b9e98531f4f1.jpg
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Göztepe-Altay maçında yaşanan olayların ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, iki kulübün başkanları, takım kaptanları, yaralanan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç ve yetkililerle yüz yüze görüşerek olayı tüm ayrıntılarıyla incelemek için İzmir’e gidecek.TFF'den yapılan açıklamaya göre, başkan Mehmet Büyükekşi, Göztepe-Altay maçında yaşanan olayların ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, iki kulübün başkanları, takım kaptanları, yaralanan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç ve yetkililerle bizzat yüz yüze görüşerek olayı tüm ayrıntılarıyla incelemek için İzmir'e gidecek. Büyükekşi, ayrıca, hastanede tedavisi devam eden Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ı ziyaret edecek.Programı dahilinde İzmir'deki tüm spor kulübü başkanları ile öğle yemeğinde bir araya gelecek Mehmet Büyükekşi, daha sonra İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfına da geçecek.
https://sputniknews.com.tr/20221128/izmirde-tatil-edilen-derbiyle-ilgili-goztepe-ve-altaydan-ortak-aciklama-1063927913.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/03/1063033705_113:0:761:486_1920x0_80_0_0_72fb3ec7febee96400146fa6217d0fcb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mehmet büyükekşi, göztepe spor klübü, altay spor kulübü
mehmet büyükekşi, göztepe spor klübü, altay spor kulübü

TFF Başkanı Büyükekşi Göztepe-Altay derbisinde çıkan olayları yerinde inceleyecek

18:13 28.11.2022 (güncellendi: 18:14 28.11.2022)
© AAMehmet Büyükekşi
Mehmet Büyükekşi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2022
© AA
Abone olTelegram
ürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında yarıda kalan Göztepe-Altay maçında çıkan olayları incelemek için İzmir'e gidiyor.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Göztepe-Altay maçında yaşanan olayların ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, iki kulübün başkanları, takım kaptanları, yaralanan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç ve yetkililerle yüz yüze görüşerek olayı tüm ayrıntılarıyla incelemek için İzmir’e gidecek.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, başkan Mehmet Büyükekşi, Göztepe-Altay maçında yaşanan olayların ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, iki kulübün başkanları, takım kaptanları, yaralanan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç ve yetkililerle bizzat yüz yüze görüşerek olayı tüm ayrıntılarıyla incelemek için İzmir'e gidecek. Büyükekşi, ayrıca, hastanede tedavisi devam eden Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ı ziyaret edecek.
Programı dahilinde İzmir'deki tüm spor kulübü başkanları ile öğle yemeğinde bir araya gelecek Mehmet Büyükekşi, daha sonra İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfına da geçecek.
Olaylı Göztepe- Altay derbisinde ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2022
SPOR
İzmir'de tatil edilen derbiyle ilgili Göztepe ve Altay'dan ortak açıklama
17:38
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала