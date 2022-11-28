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Altay kafilesi stattan polis otobüsüyle ayrıldı
Altay kafilesi stattan polis otobüsüyle ayrıldı
Göztepe-Altay maçında çıkan olaylar nedeniyle maç tatil edilirken Altay kafilesi, yaklaşık 5 saat sonra polis otobüsleriyle stattan ayrıldı. 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T01:35+0300
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spor
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göztepe
olay
maç
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Spor Toto 1. Lig’de ezeli rakipler Göztepe ve Altay’ın maçına taraftarlar büyük ilgi gösterirken, karşılaşmanın 19. dakikasında sonra olaylar çıktı. Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar feci şekilde yaralandı. Bunun üzerine sahaya 2 ambulans girerken maç durdu. Bu sırada sahaya inen bir Göztepe taraftarı ise korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan’a saldırdı. Ozan'a direkle darbeler indiren taraftar yaka paça gözaltına alındı. Aldığı darbeler sonrasında yaralanan Ozan yerde kalırken ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahale etti.Futbolcular ve hakemler soyunma odasına girdi. Maç, hakem tarafından 22. dakikadan itibaren tatil edildi. Maçın tatil edildiği dakikadan itibaren yaklaşık 5 saat statta bekleyen Altay kafilesi, yoğun güvenlik önlemleri altında stadı terk etti. Siyah-beyazlılar, 4 polis otobüsü ile stattan ayrıldı.
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altay, göztepe, olay, maç, polis, otobüs
altay, göztepe, olay, maç, polis, otobüs

Altay kafilesi stattan polis otobüsüyle ayrıldı

01:35 28.11.2022
© İHAGöztepe-Altay maçında çıkan olaylar nedeniyle maç tatil edilirken Altay kafilesi, yaklaşık 5 saat sonra polis otobüsleriyle stattan ayrıldı.
Göztepe-Altay maçında çıkan olaylar nedeniyle maç tatil edilirken Altay kafilesi, yaklaşık 5 saat sonra polis otobüsleriyle stattan ayrıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2022
© İHA
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Göztepe-Altay maçında çıkan olaylar nedeniyle maç tatil edilirken Altay kafilesi, yaklaşık 5 saat sonra polis otobüsleriyle stattan ayrıldı.
Spor Toto 1. Lig’de ezeli rakipler Göztepe ve Altay’ın maçına taraftarlar büyük ilgi gösterirken, karşılaşmanın 19. dakikasında sonra olaylar çıktı.
Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar feci şekilde yaralandı. Bunun üzerine sahaya 2 ambulans girerken maç durdu.
Bu sırada sahaya inen bir Göztepe taraftarı ise korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan’a saldırdı. Ozan'a direkle darbeler indiren taraftar yaka paça gözaltına alındı.
Aldığı darbeler sonrasında yaralanan Ozan yerde kalırken ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahale etti.
Futbolcular ve hakemler soyunma odasına girdi. Maç, hakem tarafından 22. dakikadan itibaren tatil edildi.
Maçın tatil edildiği dakikadan itibaren yaklaşık 5 saat statta bekleyen Altay kafilesi, yoğun güvenlik önlemleri altında stadı terk etti. Siyah-beyazlılar, 4 polis otobüsü ile stattan ayrıldı.
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