https://sputniknews.com.tr/20221127/izmir-valisi-kosgerden-goztepe-altay-maci-hakkinda-aciklama-su-anda-13-kisi-gozetim-altinda--1063903374.html

İzmir Valisi Köşger'den Göztepe-Altay maçı hakkında açıklama: Şu anda 13 kişi gözetim altında

İzmir Valisi Köşger'den Göztepe-Altay maçı hakkında açıklama: Şu anda 13 kişi gözetim altında

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Spor Toto 1. Lig'de olaylar nedeniyle yarıda kalan Göztepe-Altay maçıyla ilgili olarak 13 kişinin gözetim altında olduğunu... 27.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-27T23:56+0300

2022-11-27T23:56+0300

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spor

yavuz selim köşger

izmir

maç

altay spor kulübü

göztepe spor kulübü

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İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, tatil edilen Göztepe-Altay maçı hakkında konuştu.Müsabakanın tatil edilmesinin ardından Gürsel Aksel Stadı'na gelen Köşger, Eski Göztepe Kulübü Başkanı ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Sepil ile Altay Kulübü Başkanı Ayhan Dündar'la açıklamalarda bulundu.Köşger, Göztepe ile Altay arasındaki müsabakanın 19. dakikasında siyah-beyazlı taraftarların bulunduğu bölümden, ev sahibi takım seyircilerinin olduğu bölüme doğru işaret fişeği olarak değerlendirdikleri bir cismin fırlatıldığını söyledi.Bu olay nedeniyle bir Göztepe taraftarının yaralandığını kaydeden Köşger, şöyle konuştu:Köşger, Türk sporunun geldiği noktaya yakışmayan bir hadise yaşandığını belirterek, "Ancak bu hadisenin münferit olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.Yaşananlardan dolayı üzgün olduklarını aktaran Köşger, şöyle konuştu:Köşger, bir gazetecinin sorusu üzerine işaret fişeği olarak değerlendirdikleri cismi atan kişinin gözetim altında olduğunu tekrarlayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:İşaret fişeği olarak değerlendirilen cismin içeriye nasıl sokulduğunu hakkında bilgilerinin olmadığını belirten Köşger, "İçeriye sokulan şey nedir, nasıl sokulmuştur, hepsine bakılacak, değerlendirilecek. Eğer bir güvenlik zaafiyeti varsa, bir sıkıntı varsa o konuyla ilgili de gereken yapılacaktır" diye konuştu.Vali Köşger, saha içinde yaşanan olaylarla ilgili saha dışında herhangi bir olay meydana gelmediğini sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20221127/sahaya-giren-altayli-taraftar-goztepe-kalecisine-saldirdi--1063896379.html

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yavuz selim köşger, izmir, maç, altay spor kulübü, göztepe spor kulübü