https://sputniknews.com.tr/20221128/3-milyar-dolarlik-kripto-para-sirketinin-kurucusu-30-yasinda-oldu-1063923903.html

3 milyar dolarlık kripto para şirketinin kurucusu 30 yaşında öldü

3 milyar dolarlık kripto para şirketinin kurucusu 30 yaşında öldü

3 milyar dolarlık kripto para şirketi Amber Group'un kurucularından Tiantian Kullander, 30 yaşında hayatını kaybetti. 28.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-28T15:10+0300

2022-11-28T15:10+0300

2022-11-28T15:10+0300

dünya

kripto para

ölüm

hong kong

tiantian kullander

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Merkezi Hong Kong'da bulunan dijital varlık şirketi Amber Group'un 30 yaşındaki kurucu ortağı Tiantian Kullander, 23 Kasım'da uykusunda öldü.Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamada, Kullander'in 'örnek teşkil eden zekası, cömertliği, alçakgönüllülüğü, çalışkanlığı ve yaratıcılığı ile şirkete kendini adadığı' kaydedildi.Açıklamada, "TT saygın bir düşünce lideriydi ve sektörün öncüsü olarak geniş çapta kabul görüyordu. Derin bilgisi, işbirliği yapma isteği ve her zaman başkalarına yardım etme arzusu sayısız yeni şirkete ve bireye fayda sağladı. İçgörüleri ve yaratıcılığı birçok projeye, insana ve topluluğa ilham kaynağı oldu" ifadelerine yer verildi.Sektörde ve etrafındakiler tarafından 'TT' olarak olarak tanınan Kullander, dünyaca ünlü finans şirketlerinin eski çalışanları ile birlikte iş yapmaya karar vermiş, 2017 yılında Amber Group'un kurucuları arasında yer almıştı.Daha önce finans şirketlerinin alım satım departmanlarında çalışan Kullander, 2019 yılında Forbes 30'un 30 yaş altı listesine girmişti. Dergi, Kullander'i 'en yetenekli gelişmekte olan girişimciler ve liderler' arasında göstermişti.

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